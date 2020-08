Tiểu khu biệt thự The Mansions, ParkCity Hanoi - Sức hút từ những giá trị bền vững

Theo khảo sát của công ty tư vấn bất động sản quốc tế KGV đăng trên chuyên trang EdgeProp tại Malaysia, ảnh hưởng của đại dịch hình thành nên 6 tiêu chí rõ nét về nơi an cư như vị trí địa lý, cộng đồng dân cư, an ninh nội khu, tính thanh khoản, giá thành và tiềm năng tăng giá trước khi đi đến quyết định xuất tiền. Các yếu tố như cảnh quan xanh, thiết kế chú trọng ánh sáng tự nhiên, chế độ thông gió tốt cũng là những điểm cộng giúp các dự án nhận được thiện cảm từ những người có nhu cầu thực về nhà ở.

Thực tế, không nhiều dự án biệt thự cao cấp hội tụ đủ những yếu tố trên, nhất là tại thị trường phía Bắc. Chính vì vậy, The Mansions thuộc khu đô thị ParkCity Hanoi là một trong số dự án hiếm hoi thỏa mãn tiêu chí này của khách hàng cao cấp tại khu vực tâm điểm phía Tây Nam.

Điểm nhấn từ những giá trị bền vững

The Mansions là khu biệt thự, nhà vườn liền kề cao cấp nhất, nằm ngay cạnh đại lộ cây xanh KĐT ParkCity Hanoi. Với diện tích 5,16ha, phân khu hội tụ 146 căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, thanh lịch, đảm bảo không gian sống phóng khoáng, hài hòa với thiên nhiên.

Môi trường sống lý tưởng với diện tích lớn dành cho cây xanh, với mật độ xây dựng thấp, chỉ 28 căn/ha, đưa chủ nhân tận hưởng thế giới thiên nhiên, sống an yên với những những tuyến công viên xanh mát bao bọc ngôi nhà.

Trong những tháng ngày giãn cách xã hội, việc phải liên tục đối mặt với máy tính và smartphone khiến không gian xanh càng trở nên quý giá, đặc biệt là khu đô thị thoáng rộng, xanh mát với tiện ích 5 sao chuẩn resort càng làm phong cách sống trở nên khác biệt.

Không chỉ đảm bảo yếu tố “xanh” trong cảnh quan, chủ đầu tư còn nỗ lực đưa thiên nhiên vào từng căn biệt thự với thiết kế thông tầng ấn tượng, tầm view rộng thoáng, đảm bảo cho căn hộ ngập tràn ánh nắng tự nhiên, đem đến cảm hứng sống nghỉ dưỡng ngay tại gia rất đỗi riêng tư.

Chất lượng an ninh được đảm bảo với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, hoạt động 24/7 nhằm kiểm soát nghiêm ngặt tình trạng ra vào an ninh. Đồng thời, hệ thống camera theo dõi được bố trí khắp các phân khu giúp phát hiện sự cố và ứng phó kịp thời. Có thể nói, việc kết hợp ăn ý giữa đội ngũ nhân sự bài bản và yếu tố công nghệ tạo nên tính an toàn tuyệt đối cho mỗi căn biệt thự The Mansions nói riêng cũng như toàn thể đại đô thị ParkCity Hanoi nói chung.

Cư dân The Mansions được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích chung của ParkCity Hanoi với khu tiện ích 5 sao ParkCity Club quy mô 1,7ha, trường quốc tế ISPH đã đi vào hoạt động từ năm 2019, khu phức hợp ẩm thực, giải trí và mua sắm The Village…

The Mansions đã bắt đầu chào đón cư dân từ quý 1.2020

Những hoạt động ý nghĩa thường xuyên được tổ chức tại ParkCity Hanoi như, sự kiện sáng tác tranh từ thiện, giải chạy bộ gây quỹ từ thiện, chương trình Ngày của mẹ, Hội chợ Tết... hình thành nên sự giao lưu gần gũi xóm giềng ngay tại một cộng đồng thịnh vượng và ưu tú bậc nhất.

Cơ hội sở hữu 9 căn biệt thự The Mansions cuối cùng

Hội tụ những tiêu chuẩn vượt trội của phong cách sống đẳng cấp và văn minh, không có gì đáng ngạc nhiên khi hơn 90% quỹ căn biệt thự The Mansions đã được chủ đầu tư chào bán thành công trong thời gian ngắn.

Hiện tại, 9 căn biệt thự cuối cùng với điểm nhấn tinh tế với thang máy kính trong suốt thuộc thương hiệu Cibes Thụy Điển đang được thị trường săn đón, đặc biệt là khi thời điểm bàn giao gần kề, dự kiến cuối năm 2020.

Không gian sống lý tưởng của biệt thự cao cấp The Mansions, trang bị thang máy kính Thụy Điển

Khu tiện ích The Mansions Clubhouse là đặc quyền dành riêng cho cư dân The Mansions hiện đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi chính thức đi vào hoạt động tháng 8.2020. Vì vậy, có thể nói, đây là cơ hội vàng để chào đón các cư dân cuối cùng trong phân khu về sinh sống với chuỗi tiện ích hoàn chỉnh.

Hiện tại, chủ đầu tư đang triển khai chính sách chiết khấu từ 4% đối với các căn biệt thự và miễn phí dịch vụ sử dụng khu tiện ích riêng, khu tiện ích chung cùng các ưu đãi đặc quyền khác.

Có thể nói, những căn biệt thự cuối cùng tại The Mansions, là sự tổng hòa đầy duyên dáng giữa nghệ thuật, kiến trúc và cảnh quan - không gian sống cùng tiện ích đẳng cấp mà giới thượng lưu luôn kiếm tìm, nhằm khẳng định vị thế của những người dẫn đầu.