Tiêu thụ sản phẩm chống nắng tăng mạnh

Đai diện chuỗi siêu thị của Saigon Co.op cho biết: Các mặt hàng giải nhiệt, chóng nóng tại các siêu thị trong hệ thống tuần qua tăng hơn 20% so với tuần trước. Các mặt hàng bán chạy chủ yếu là váy chống nắng, nón, kem chống nắng, quạt máy, các loại nước suối, nước khoáng, trà đóng chai, các loại nước giải khát. Các loại rau củ quả giải nhiệt như nha đam tươi, gói rễ tranh mía lau, củ sắn non, bắp cải thảo, bí xanh, dưa leo, dưa hấu, nho, bưởi… lượng bán ra tăng trung bình hơn 25% so với tuần trước.