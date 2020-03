Tìm lời giải nhà ở cho chuyên gia nước ngoài tại Long An

Do đó, việc địa phương xây dựng đô thị hiện đại phục vụ những đối tượng này là cần thiết và tất yếu.

Nhu cầu về nhà ở dành cho chuyên gia, kỹ sư nước ngoài tại Long An là rất lớn

Bên cạnh các thủ phủ công nghiệp Bình Dương và Đồng Nai, Long An cũng là tỉnh có thế mạnh về công nghiệp và cảng biển. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 13.500 ha. Trong đó, 16 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 68% và 14 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%.

Từ thế mạnh trên, mỗi năm địa phương đã đón nhận hàng ngàn chuyên gia, cán bộ cao cấp về sinh sống và làm việc khiến nhu cầu nhà ở tăng cao. Tuy nhiên, đây là vấn đề còn nan giải do nguồn cung bất động sản hạn chế và tiêu chuẩn về không gian sống của các chuyên gia thường khắt khe hơn.

Qua cuộc khảo sát chung, sau một ngày dài làm việc với hệ thống máy móc cứng nhắc và ngột ngạt, các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài có mong muốn trở về nghỉ ngơi trong không gian an ninh, nhiều tiện ích, nhiều dịch vụ đi kèm và có khoảng sân vườn để dạo bộ, tận hưởng nguồn khí trong lành để tái tạo năng lượng cho ngày mới. Thông thường, các công ty sẽ sắp xếp thuê nhà cho họ và sẵn sàng chi trả cho mức giá 1.000-2.000 USD/ tháng.

Rõ ràng, nhu cầu về phân khúc bất động sản dành cho các chuyên gia nước ngoài là rất lớn, và Long An là địa phương có tiềm năng phát triển bất động sản khi nhiều doanh nghiệp đã định hướng dịch chuyển về nơi đây, nhưng qua các khâu thủ tục pháp lý và kỹ thuật thi công xây dựng, những dự án bất động sản phải qua vài năm mới hình thành trọn vẹn nên nguồn cung hạn chế, hoặc có dự án nhưng chưa làm hài lòng tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng cao cấp.

Qua đó, những doanh nghiệp ‘gạo cội’ của địa phương như Tran Anh Group có số lượng dự án lớn, được quy hoạch bài bản đã góp phần giải bài toán nhà ở chuyên gia trên địa phương. Những dự án do Công ty phát triển đã đáp ứng nhu cầu nhà ở lớn của dân địa phương, dân nhập cư và cả nhiều chuyên gia tại các khu công nghiệp như: Phúc An City, Bella Villa, Trần Anh Riverside, Long Phú Villa... Đặc biệt, mới đây Trần Anh tiếp tục giới thiệu ra thị trường dự án La Villa Green City đầy đủ tiện ích, phù hợp nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

La Villa Green City được thiết kế theo không gian mở và đày đủ các dịch vụ tiện ích

Dự án được quy hoạch trên diện tích đất gần 22ha với khoảng 800 căn nhà phố/ biệt thự, trong đó có đến 40% quỹ đất dành cho cảnh quan cây xanh. Theo thông tin từ Tran Anh Group, dự án được xây dựng 1 trệt 2 lầu theo phong cách phương Tây, từ màu sắc, chi tiết thiết kế đến cách bài trí hài hòa tạo ra tổng thể thông thoáng, sang trọng.

Không chỉ chú ý đến phần cứng, La Villa Green City còn được tô điểm phần mềm, đầu tư các dịch vụ tiện ích độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Long An như: Tuyến công viên dạo bộ ven sông dài gần 1000m, quảng trường nhạc nước, hồ bơi Olympic, trung tâm thương mại Tan An New Square... là điểm vui chơi, giải trí hiện đại ngay trong khuôn viên đô thị khép kín.

Nếu sau nhiều giờ làm việc như một cỗ máy thì khi trở về La Villa Green City, mỗi cư dân sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo của đô thị, hài hòa với lối kiến trúc tinh tế và miền thiên nhiên xanh thẳm. Đặc biệt, La Villa Green City sở hữu vị trí đắt giá, giữa 2 mặt tiền Quốc lộ 1A - Hùng Vương nối dài, thuộc trung tâm TP. Tân An nên việc di chuyển giữa các khu công nghiệp trên địa phương vô cùng tiện lợi.