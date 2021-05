TKV nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép

Cuối tháng 4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV đã ban hành công văn số 1754 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, TKV chỉ đạo các đơn vị thành viên trực thuộc tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đào tạo công nhân mỏ theo kế hoạch, đồng thời triển khai thực hiện ở mức cao nhất các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo; sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu có dịch bùng phát trở lại; đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của đơn vị.

Các đơn vị rà soát lại phương án phòng, chống dịch đã xây dựng và cập nhật, bổ sung phương án khi có diễn biến mới theo tinh thần vừa phòng, chống dịch vừa sản xuất.

Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV, các đơn vị đã tăng cường các biện pháp tối ưu nhất nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động quản lý, kiểm soát người lao động trở lại làm việc sau nghỉ lễ; đồng thời phối hợp tốt với các địa phương triển khai thực hiện kê khai y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu của địa phương.

Cùng với khai báo y tế, thực hiện yêu cầu 5K, các đơn vị ngành Than cũng triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân, cán bộ từ tỉnh ngoài trở về đơn vị làm việc. Nhằm đảm bảo an toàn và duy trì ổn định sản xuất, mọi biện pháp phòng, chống dịch được các đơn vị ngành Than tiếp tục thực hiện ở mức cao nhất trong toàn bộ quá trình làm việc, ăn ở, sinh hoạt của công nhân, sẵn sàng về nhân lực, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch tại cơ sở.

Ông Đào Xuân Long, phụ trách Trạm y tế Công ty CP Than Hà Lầm, cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh về việc xét nghiệm Covid-19, đơn vị đã phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để tiến hành xét nghiệm cho công nhân, hoàn thành xong trước ngày 5.5.

Còn ông Nguyễn Ngọc Khánh, Trạm trưởng Trạm y tế Công ty CP Than Mạo Khê, thì cho hay, cùng với tiếp tục yêu cầu công nhân thực hiện khuyến cáo 5K, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật tư y tế, phòng cách ly.

Còn với Công ty Than Nam Mẫu - TKV, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhân lực huy động cho các đơn vị giảm, công ty đã tổ chức ưu tiên các mũi đào lò đường găng, tập trung khai thác các lò chợ dài và lò chợ ngang - nghiêng. Nhờ biện pháp điều hành linh hoạt, công tác chuyển diện cho các phân xưởng khai thác đảm bảo tiến độ, khối lượng theo kế hoạch. Kết thúc quý 1, Than Nam Mẫu đã sản xuất được trên 520.000 tấn than nguyên khai và tiêu thụ gần 500.000 tấn. Đặc biệt, nhờ tăng cường cơ giới hóa trong đào lò, 3 tháng đầu năm, đơn vị đã đào được trên 5.600m lò mới.

Thực hiện sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, trong quý 2, TKV quyết tâm giữ ổn định nhịp độ sản xuất, giảm tồn kho, tiêu thụ than ở mức cao nhất, để ổn định việc làm cho người lao động. Riêng về tiêu thụ than, TKV tiếp tục bám sát tình hình vận hành và sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện để có sự chủ động trong việc lập kế hoạch tiêu thụ và điều hành sản xuất.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép, vừa sản xuất, vừa chống dịch trong tình hình mới, các mỏ sẽ tăng cường tự động hóa, cơ giới hóa, tin học hóa các khâu điều hành, sản xuất, kinh doanh. Chủ động sắp xếp mô hình tổ chức hợp lý, tinh gọn, khoa học lực lượng lao động giữa các phòng, ban, phân xưởng, nhằm sử dụng thời gian lao động hiệu quả. Các mỏ cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ, đưa các dự án đầu tư vào hoạt động sớm hơn so với kế hoạch, nhất là đối với các dự án khai thác mỏ cùng các công trình phụ trợ đi kèm.

Quý 2, TKV phấn đấu sản xuất trên 10,6 triệu tấn than, tiêu thụ trên 11 triệu tấn. Kết thúc 6 tháng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt từ 52-53% kế hoạch năm.