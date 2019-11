Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh Vietcombank là Ngân hàng dẫn đầu 6 hạng mục

Trong 2 ngày 25 và 26.11.2019 tại Phú Quốc, Hội nghị khách hàng thường niên năm 2019 do Tổ chức thẻ quốc tế Visa (TCTQT Visa) tổ chức với chủ đề Tương lai của thương mại (Visa Vietnam Client Forum 2019: Future of Commerce) đã diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của đại diện Ngân hàng Nhà nước, đại diện các ngân hàng thành viên Visa tại Việt Nam, các đại diện khách hàng, đối tác cung cấp giải pháp thanh toán, các công ty Fintech lớn trên thị trường.

Tại hội nghị lần này, TCTQT Visa đã trao tặng giải thưởng cho các ngân hàng thành viên đã có những thành tựu nổi bật về hoạt động thẻ trong năm 2019, trong đó, Vietcombank được vinh danh tại 6 hạng mục giải thưởng quan trọng, bao gồm: i) Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ (Leadership in Payment Volume 2019); ii) Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ ghi nợ (Leadership in Debit Payment Volume 2019); iii) Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ (Leadership in Merchants Sales Volume 2019); iv) Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ ở nước ngoài (Leadership in Cross-Border Payment Volume 2019); v) Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ kích hoạt thiết bị thanh toán thẻ không tiếp xúc (Leadership in Contactless active terminals penetration 2019); vi) Ngân hàng đầu tiên ra mắt thiết kế thẻ theo công nghệ Visa QuickRead (First Bank to launch Visa QuickRead 2019).

Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Hồng Vân - Giám đốc Trung tâm Thẻ Vietcombank (bên phải) nhận giải thưởng Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ

Visa hiện là một trong những TCTQT có thị phần và nhận diện tốt nhất tại Việt Nam, các giải thưởng do TCTQT Visa trao tặng là những giải thưởng uy tín nhằm đánh giá và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các ngân hàng thành viên nói chung, Vietcombank nói riêng trong hoạt động phát triển dịch vụ thẻ thương hiệu Visa trên thị trường.

Là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai hoạt động thẻ trên thị trường từ những năm 1995-1996, đến nay, Vietcombank vẫn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường với quy mô khách hàng liên tục gia tăng và chất lượng khách hàng ngày càng được củng cố. Hằng năm, Vietcombank chú trọng đầu tư nguồn lực để cải tiến, nâng cấp các sản phẩm hiện hành, đồng thời với việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, đưa vào ứng dụng các công nghệ thanh toán tiên tiến nhất trên thế giới và khu vực. Những nỗ lực của Vietcombank đều hướng tới việc đem lại cho khách hàng những trải nghiệm thanh toán thẻ hiện đại, an toàn và thuận tiện, đơn giản nhất. Vietcombank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ cho các đối tác lớn thuộc nhiều lĩnh vực như hàng không, viễn thông, bảo hiểm, du lịch, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị... trên toàn quốc, góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Tính riêng năm 2019, Vietcombank đã lần đầu tiên giới thiệu ra thị trường sản phẩm thẻ tín dụng cao cấp nhất với thương hiệu Visa Signature, ứng dụng diện rộng công nghệ thẻ Không tiếp xúc (Contactless) cũng như tích cực mở rộng mạng lưới các đơn vị chấp nhận phương thức thanh toán thẻ một chạm này, đẩy mạnh việc ứng dụng chuẩn Chip VCCS cho thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24 trong cả mảng phát hành và thanh toán, hoàn tất triển khai 3D Seccure cho các sản phẩm thẻ quốc tế.

Trước đó, ngày 20.6.2019, tại Hội nghị Quản lý rủi ro thẻ Khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2019 của TCTQT Visa tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc, TCTQT Visa cũng đã trao giải thưởng Ngân hàng bảo mật thẻ xuất sắc khu vực Đông Nam Á cho Vietcombank. Giải thưởng này là sự ghi nhận của Visa cho những nỗ lực trong việc quản lý và phòng chống rủi ro gian lận giao dịch thẻ rất hiệu quả của Vietcombank nhiều năm qua nhằm nỗ lực mang đến cho khách hàng phương thức thanh toán văn minh, hiện đại và an toàn bảo mật cũng như những cam kết dài hạn của Vietcombank trong việc tạo lập hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt thân thiện, an toàn cho cộng đồng.