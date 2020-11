Tổ hợp biệt thự trên không phong cách resort - điểm sáng khu Ciputra

Tổ hợp biệt thự trên không dẫn đầu phong cách sống giới thượng lưu

Tại nhiều thành phố phát triển của Mỹ, Singapore, Hồng Kông, Dubai… các công trình chọc trời liên tiếp được xây dựng với mục đích khẳng định đẳng cấp của quốc gia, nhà đầu tư và cuối cùng là những chủ nhân sở hữu, sinh sống trong tòa nhà. Căn hộ giữa tầng không cho phép chủ nhân trải tầm nhìn ra toàn cảnh, cũng như tận hưởng bầu không khí trong lành, thoáng đãng trên cao.

Theo khảo sát của The Council on Tall Buildings and Urban Habitat - Hội đồng về Nhà cao tầng và Môi trường sống đô thị có trụ sở tại Chicago (Mỹ), xu hướng sở hữu tổ ấm trên cao đang bùng nổ mạnh mẽ trong giới nhà giàu ở những thành phố lớn. Điều này dẫn đến giá trị các căn biệt thự giữa tầng không liên tục tăng, thậm chí trở nên khan hiếm.

Điển hình như những căn biệt thự nằm trong tòa tháp Barangaroo ở Sydney (Úc) được định giá từ 30,000$ đến 50,000$ một mét vuông vì sở hữu tầm nhìn hướng cảnh quan bờ sông tuyệt đẹp và cầu cảng hiện đại. Hay tòa nhà 220 Central Park South, quận Manhattan vừa sang nhượng căn biệt thự 240 triệu đô, thiết lập kỷ lục giá mới cho BĐS "phố tỉ phú" nổi tiếng ở New York (Mỹ).

Trong khi đó, tại Việt Nam, những căn biệt thự giữa tầng không sở hữu tầm nhìn đẹp, có vị trí kết nối, cũng đang dẫn đầu xu hướng sở hữu BĐS của giới siêu giàu bởi giá trị vượt trội. Nổi bật là dự án Sunshine Crystal River với tổ hợp biệt thự trên không quy mô lớn bậc nhất khu đô thị Ciputra Hà Nội, cửa ngõ phía tây thủ đô.

Dự án gồm 5 tòa tháp với hơn 955 sản phẩm, bao gồm căn hộ cao cấp, Sky Suite, Sky Garden, Sky Villa, diện tích từ 70 m2 tới gần 250 m2... Tất cả các căn đều có tầm nhìn hướng sông Hồng, sân golf quốc tế nhờ vào thiết kế trải dài mặt đứng của các tòa nhà cùng cảnh quan nội khu với hệ tiện ích độc đáo và hiện đại.

Kết hợp giữa xu hướng nhà ở thời thượng đang được ưa chuộng trong giới thượng lưu trên thế giới và phong cách sống nghỉ dưỡng, dự án được đầu tư hàng loạt tiện ích độc đáo từ mặt đất lên đến tầng mái. Ấn tượng nhất phải kể đến công viên biển nhiệt đới rộng 13.000 m2 chuẩn resort, với những bungalow trên bãi cát trắng mịn tới mặt nước xanh mát, cà phê ngoài trời thoáng đãng, khu vui chơi thể thao, lâu đài Walt Disney mô phỏng… Trong khi đó tầng mái là rooftop café - pool bar, sky bar, đường dạo bộ, vườn Nhật, mở ra một cuộc sống đa trải nghiệm cho cư dân.

Vị trí tâm điểm Ciputra Hà Nội - nơi quy tụ giới nhà giàu thủ đô

Sunshine Crystal River trở thành một trong những dự án BĐS sáng giá nhất chính nhờ vị trí tâm điểm giữa quần thể Ciputra Hà Nội - nơi quy tụ những công trình BĐS tỷ đô, không gian sống lý tưởng của cộng đồng cư dân thành đạt, chuyên gia quốc tế cấp cao.

Tọa lạc ở khu vực này, Sunshine Crystal River thụ hưởng hệ thống giao thông và quy hoạch hạ tầng đồng bộ, đón đầu làn sóng phát triển mạnh mẽ quanh trục Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long - cầu Nhật Tân, cung đường Võ Chí Công. Trong tương lai, Tây hồ Tây sẽ trở thành "đô thị hạt nhân", trung tâm hành chính mới của Hà Nội với nhiều trụ sở các bộ, ban ngành cũng như đại sứ quán và văn phòng tổ chức quốc tế, mang đến tiềm năng tăng giá không ngừng cho BĐS tại đây.

Sunshine Crystal River sở hữu hệ tiện ích đa dạng, độc đáo mang phong cách nghỉ dưỡng thời thượng

Một khía cạnh khác tạo nên giá trị cho dự án còn ở vị trí kế sông Hồng, cận hồ Tây. Theo triết lý phong thủy “tiền đường tụ thủy” của người Á Đông, đây là không gian sống hội tụ nhiều vượng khí, mang đến tài lộc cho gia chủ.

Báo cáo mới nhất CBRE quý 3/2020 cho thấy, thị trường thủ đô đang rơi vào tình trạng khan hiếm BĐS cao cấp dịp cuối năm. Phần lớn chỉ có sản phẩm trung cấp, bình dân mở bán với số lượng chiếm lần lượt 51% và 49% tổng các căn, trong khi phân khúc hạng sang lại rất ít. Còn theo ghi nhận của Savills, giá nhà ở Việt Nam tiếp tục tăng 5-6% giữa bối cảnh khan hiếm nguồn cung, BĐS hạng sang vẫn kênh đầu tư sinh lời cao, an toàn và có tính thanh khoản tốt.

Sunshine Crystal River là sản phẩm BĐS hạng sang được quan tâm đặc biệt trên thị trường Hà Nội dịp cuối năm

Theo các chuyên gia, Sunshine Crystal River đã “giải khát” cho thị trường khi chính thức ra mắt tòa SK5 với loại hình Sky Suite - những căn biệt thự giữa tầng không tiêu chuẩn 5 sao. Với ưu thế về vị trí và tiện ích, dự án đang nằm trong tầm ngắm của khách hàng thu nhập cao và giới đầu tư nhiều kinh nghiệm.