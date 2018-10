Tốc độ internet di động của Viettel vượt mặt Thái Lan, Nga, Ấn Độ

Căn cứ theo điểm Speed Score, dịch vụ internet di động của Viettel đạt chất lượng cao hơn so với nhiều nước trong khu vực như Thai Lan (14,65), Philippines (14,98), hay Ấn Độ (10,14), Nga (21,79). Điều đó có nghĩa, Viettel không chỉ là mạng di động nhanh nhất Việt Nam mà đã vượt qua nhiều nước có nền công nghệ phát triển, vươn tầm ra thế giới.



Chinh phục “người mới”, hài lòng “người cũ”

Sinh sống ở Canada hơn 10 năm, quay trở về Việt Nam, có nhiều mới mẻ, thay đổi, tuy nhiên với việc sử dụng internet trên di động, một phần rất quan trọng trong công việc và đời sống hằng ngày, chị Phạm Hồng (Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại thấy thật dễ dàng và thậm chí, ưu việt hơn so với khi còn ở nước ngoài. “Khi ở Canada, tôi hay sử dụng mạng 4G, chất lượng mạng khá ổn và giá cả cũng rẻ. Về Việt Nam, chọn dịch vụ 4G của Viettel, tôi thấy sóng khá ổn định, đặc biệt, khi đi ra khỏi nội thành hoặc di chuyển trên đường, tôi không gặp bất kỳ vấn đề gì như khi ở Canada”, chị Hồng chia sẻ.

Viettel có nhiều gói cước rất đa dạng, bạn có thể chọn gói cước phù hợp theo từng thời điểm, nhu cầu. Thậm chí, trong những tình huống đột xuất như nhà mất điện, wifi hỏng, bạn vẫn sử dụng được ngay gói cước giá chỉ 10.000 đồng.

Sử dụng 4G Viettel, chị Hồng luôn được sử dụng mạng ổn định, tốc độ cao kể cả khi ra khỏi nội thành Không chỉ chị Hồng, nhiều người từ nước ngoài về cũng chọn Viettel để sử dụng. Anh Nguyễn Chung (đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), một người nhiều năm sống ở Đức cho biết cứ khi nào về Việt Nam, anh cũng chọn mạng Viettel bởi rất nhiều điểm mạnh.

“Khi tôi đi du lịch ở Phú Quốc, mặc dù đi qua vùng rừng núi nhưng sóng vẫn khỏe, tôi có thể livestream những khung cảnh đẹp như thiên đường. Khi gọi bằng Facetime, chất lượng cuộc gọi rất tốt, hình ảnh luôn rõ nét”, anh Chung cho biết.

Bất cứ khi nào về Việt Nam, anh Chung đều dùng mạng Viettel Chị Trần Kim Ngân (Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ đồng nghiệp đôi lần ghen tị với chị khi đi công tác ở vùng núi, hải đảo. Khi đó, hầu như điện thoại của các bạn đều “tậm tịt” trong khi chị thì không.

“Lý do tôi sử dụng mạng Viettel ngay từ đầu là “khách quan” - do người yêu, giờ là chồng tôi tặng, còn lý do tôi chủ động giữ và sử dụng dịch vụ nhà mạng này cả chục năm qua vì: thuận tiện, nhiều ưu đãi, quyền lợi của người tiêu dùng được ưu tiên hàng đầu”, chị Ngân nói.

"Lý do chọn Viettel chỉ có một, còn việc giữ và sử dụng nhà mạng này cả chục năm qua thì quá nhiều", chị Trần Kim Ngân tiết lộ Mạng di động tiên phong Việt Nam vượt qua nhiều nước có nền công nghệ phát triển

Chính những nỗ lực vì người tiêu dùng đã khiến cho Viettel lớn mạnh không ngừng. Mới đây nhất, Viettel là nhà mạng Việt Nam vinh dự đạt được danh hiệu “Mạng di động nhanh nhất Việt Nam” của Speedtest - một ứng dụng uy tín và phổ biến trên toàn cầu.

Theo đó, dữ liệu của Speedtest cho thấy mạng Viettel đạt tốc độ trung bình tải xuống/tải lên (download/upload) là 28,22 Mbps/13,56 Mbps, tương đương với 26,21 điểm Speed Score. Đặc biệt, độ trễ (latency) khi truy cập mạng của Viettel cũng rất thấp, ở mức trung bình 28 ms, được coi là lý tưởng để chơi game trực tuyến và chia sẻ video livestream trên nền tảng di động (vốn luôn cần tốc độ cao và ổn định để đảm bảo không bị gián đoạn).

Trạm phát sóng Viettel ở Thổ Chu Kết quả này được thống kê từ 1,61 triệu kết quả do người dùng tại Việt Nam sử dụng Speedtest trong 6 tháng đầu năm 2018. Cũng theo số liệu Speedtest đo được, mạng di động Viettel chiếm vị trí hàng đầu về tốc độ trong suốt 3 năm gần đây.

Theo các chuyên gia kinh tế, những ghi nhận từ tổ chức uy tín trên thế giới khiến Viettel phải nỗ lực hơn, hơn nữa, đây sẽ là động lực thúc đẩy giúp doanh nghiệp viễn thông cố gắng hơn để thúc đẩy tiến trình phổ cập internet di động.

Speedtest là ứng dụng đo tốc độ mạng chính xác và phổ biến trên toàn thế giới. Speedtest được thành lập 20 năm với 21 tỉ thử nghiệm được thực hiện trên toàn cầu. Mỗi ngày có 10 triệu thử nghiệm với Speedtest. Ứng dụng này được các trang web uy tín trên toàn thế giới tin dùng. Tại Việt Nam, SpeedTest cũng là ứng dụng phổ biến, được người sử dụng internet dùng để đo tốc độ truy cập. Quá trình đánh giá và tổng hợp kết quả về các nhà mạng ở Việt Nam để trao giải thưởng “Mạng di động nhanh nhất Việt Nam” được Speedtest của Ookla thực hiện độc lập, khách quan, không có thông báo trước nào cho các nhà cung cấp dịch vụ internet di động.

(*) Kết quả được thống kê từ 1,61 triệu kết quả do người dùng tại Việt Nam sử dụng SpeedTest trong 6 tháng đầu năm 2018