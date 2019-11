‘Tôi tin’ - khi âm nhạc đem niềm tin và kết nối lòng nhân ái

Tiếp nối thành công từ Giai điệu Thắp sáng niềm tin lần I (năm 2013), lần II (năm 2014), lần III (năm 2017), năm nay, chương trình sẽ được tổ chức đêm duy nhất tại TP.HCM vào ngày 24.11.

Sự kiện do Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin phối hợp với nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, dàn nhạc giao hưởng HSBO tổ chức như một lời tri ân gửi đến các tấm lòng hảo tâm đã và đang ủng hộ, đồng hành cùng quỹ trong suốt những năm qua, đồng thời kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay giúp đỡ các em sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn chinh phục giấc mơ tri thức. Toàn bộ số tiền có được qua việc ủng hộ và bán vé từ chương trình đều được dùng để đóng góp vào Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin.

“Tôi tin” là thông điệp về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, về tinh thần vượt lên bản thân, vươn lên hoàn cảnh để hướng đến những điều tốt đẹp. Chủ đề “Tôi tin” được thể hiện qua câu chuyện âm nhạc về sức mạnh của niềm tin, giá trị của lòng nhân ái được biên tập và chuyển soạn dưới bàn tay tài hoa của Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, sự thể hiện lôi cuốn của các ca sĩ trẻ tài năng Phạm Trang, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Trương Kiều Diễm và dàn hợp xướng Saigon Choir. Đến với “Tôi tin”, khán thính giả sẽ được chìm đắm trong những giai điệu mượt mà, giàu cảm xúc của Việt Nam quê hương tôi, Thắp sáng niềm tin, Sống như những đóa hoa, You raise me up, Heal the world, Radetzky March, Bonjour Việt Nam…

Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT PVcomBank kiêm Chủ tịch Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin chia sẻ: “Thay mặt Hội đồng quản lý quỹ, tôi vô cùng trân trọng, cảm kích những tấm lòng hảo tâm đã và đang đồng hành cùng quỹ suốt thời gian qua. “Giai điệu Thắp sáng niềm tin” lần IV - năm 2019 hy vọng sẽ tiếp tục tạo cơ hội để cộng đồng hướng về và dành sự quan tâm đến các em sinh viên ưu tú có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của mình”.

Toàn bộ số tiền bán vé sẽ được Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin dùng để gây quỹ giúp đỡ các em sinh viên nghèo hiếu học trên khắp cả nước

Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin được sáng lập bởi tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng TCMP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) từ năm 2007, với mục tiêu trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có cơ hội đến trường, đến với giảng đường đại học. Năm 2011, Quỹ chính thức được Bộ Nội vụ cấp phép và công nhận Điều lệ hoạt động của một quỹ xã hội hóa. Hằng năm, Quỹ trao từ 400 - 500 suất học bổng toàn phần trị giá 13 triệu đồng/sinh viên/năm học và hỗ trợ các em trong quá trình 4-5 năm đại học.

Hiện, Quỹ được quản lý, điều hành chính bởi PVcomBank, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL), Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và sự tham gia ủng hộ của các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).