‘Tôi yêu Việt Nam’ phiên bản hoàn toàn mới lên sóng, thu hút khán giả nhí

“Tôi yêu Việt Nam” mùa này hướng đến lứa tuổi mầm non, có tên gọi “Vui giao thông”, xoay quanh ba nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh là các bạn Bi (Khỉ), Bo (Mèo), Ben (Tắc kè). Mỗi tập phim là một bài học hoặc câu chuyện giao thông thông qua lăng kính hồn nhiên, sinh động của các nhân vật.

Mở đầu với tập phim mang tên: Một ngày ở bảo tàng - gia đình phương tiện, “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản hoàn toàn mới đã mang đến cho các bé sự hào hứng, thích thú ngay trong lần phát sóng đầu tiên, khi các nhân vật Bi, Bo, Ben lần lượt xuất hiện và giới thiệu các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, máy bay. Hình ảnh sống động, lời thoại hay và âm nhạc cuốn hút cũng làm các khán giả nhí chăm chú theo dõi bộ phim hoạt hình suốt 5 phút trên màn ảnh nhỏ.

“Tôi yêu Việt Nam” ban đầu là chương trình hướng dẫn về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn được Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục CSGT Bộ Công an, Đài truyền hình VN, Đài tiếng nói VN và Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp triển khai và phát sóng trên truyền hình từ năm 2004.

“Tôi yêu Việt Nam” phiên bản mới mang tên “Vui giao thông”, gồm 26 tập phim, mỗi tập 5 phút. Sau buổi phát sóng đầu tiên vào thứ bảy, 19.9, lúc 18 giờ 50, chương trình đã và đang tiếp tục mỗi chiều thứ bảy và phát lại lúc 16 giờ 10 thứ hai hằng tuần trên VTV3. Loạt phim này còn được phát trên Youtube và Fanpage của “Tôi yêu Việt Nam”, đồng thời, phát trên kênh Youtube POPS Kids, tại các địa chỉ: