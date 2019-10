Tôm chết vì dịch, hàng trăm ao nuôi bỏ hoang

“Quan sát kỹ, ban đầu tôi thấy vỏ tôm có màu trắng nhợt nhạt. Sau đó tôm lờ đờ, ruột rỗng vì không chứa thức ăn, thân tôm xuất hiện vết màu đen rồi nổi lên mặt ao chết hàng loạt. Sau mỗi lần thấy tôm xuất hiện những triệu chứng bất thường, tôi đã báo các ngành chức năng của tỉnh, huyện. Cán bộ thủy sản đến lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả tôm chết do bệnh hoại tử gan tụy, vi bào tử trùng”, anh Hải nói.

Gia đình ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, trú thôn Nhơn Bồi, xã Duy Thành) có 3 hồ tôm rộng 4.000 m2 cũng vừa trải qua 2 vụ trắng tay. Tuy nhiên, ông Dũng cho hay vẫn phải “cầm cự” vì nếu bỏ nghề nuôi tôm thì… không biết làm gì để sống và có tiền trả nợ. Bởi không chỉ năm nay, mà 2 - 3 năm liên tiếp đây, năm nào gia đình ông cũng có tôm chết vì dịch bệnh.

Theo thống kê của Phòng NN-PTNT H.Duy Xuyên, trên toàn huyện có 128 ha diện tích mặt nước nuôi tôm. Để đảm bảo phòng tránh dịch bệnh và nâng cao tay nghề cho người nuôi tôm, thời gian qua cơ quan chức năng huyện cũng như tỉnh Quảng Nam đã mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho bà con địa phương. Tuy nhiên, tình trạng dịch bệnh tôm đốm trắng và các bệnh khác vẫn xảy ra và chủ yếu trên địa bàn các xã như Duy Thành, Duy Vinh và một số xã khác lân cận.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Tấn Bảo, Phó chủ tịch UBND xã Duy Thành, cho biết toàn xã có khoảng 53 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng trên phần diện tích mặt nước 28 ha. Do những năm trước nuôi tôm đạt năng suất cao nên nhiều hộ dân ồ ạt đầu tư. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khiến người nuôi tôm gặp khó khăn, thua lỗ nặng. Đặc biệt, từ đầu năm 2019 đến nay dịch bệnh khiến tôm chết gây thiệt hại của các hộ nuôi tôm hơn 1,5 tỉ đồng. “Nguyên nhân khiến tôm chết một phần do dịch bệnh. Có thể do chất lượng tôm giống kém nhưng không được kiểm dịch nên người nuôi không biết mầm bệnh đã có sẵn trong tôm giống. Cũng có thể do môi trường nước ngày càng bị ô nhiễm, hay cách thức chăm sóc, quy trình kỹ thuật nuôi tôm không đảm bảo”, ông Bảo nhận định.