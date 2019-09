TPBank ứng dụng nhiều công nghệ số cho sản phẩm thẻ

PIN điện tử, phương thức xác thực 3D Secure hay tính năng thanh toán không tiếp xúc contactless là những công nghệ số đã được Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) áp dụng từ vài năm trước nhằm đảm bảo sự an toàn tốt nhất cho khách hàng.

Áp dụng các biện pháp bảo mật cho giao dịch online

Hiểu được rằng, giao dịch an toàn là điều kiện cơ bản mà tất cả các khách hàng quan tâm, cũng là yêu cầu và điều kiện tiên quyết cho quyết định của mọi khách hàng khi sử dụng thẻ, TPBank đã sớm nghiên cứu và đưa ra những biện pháp công nghệ số tốt nhất nhằm bảo vệ thông tin thẻ tốt hơn.

Để tránh các tình huống gian lận thẻ khi giao dịch trực tuyến, từ năm 2017, TPBank đã triển khai tính năng 3D Secure cho toàn bộ thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế phát hành bởi TPBank nhằm gia tăng sự an toàn bằng việc tăng thêm một bước bảo mật khi thanh toán.

3D Secure là giải pháp bảo mật mang tính toàn cầu cho phép khách hàng xác thực giao dịch với 3 tầng bảo mật gồm thông tin thẻ, số CVV và mã xác thực. Mã xác thực này do TPBank phát hành, dựa theo tiêu chuẩn của các tổ chức thẻ quốc tế. Khách hàng có thể lấy mã này qua OTP SMS, Hard Token hoặc eToken của TPBank.

Sau hơn 2 năm triển khai, từ một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng, cho đến nay, đã có rất nhiều ngân hàng khác áp dụng tính năng này nhằm hỗ trợ việc đảm bảo an toàn cho thẻ tín dụng.

TPBank định hướng tiên phong mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong sản phẩm thẻ

Ứng dụng thành công 100% công nghệ thẻ chip EMV toàn cầu kết hợp contactless (không tiếp xúc), TPBank đã đem đến cho khách hàng giải pháp bảo mật giao dịch thanh toán tiên tiến nhất hiện nay. Với công nghệ này, khách hàng chỉ cần chạm nhẹ thẻ lên máy POS/mPOS chấp nhận thanh toán không dây có biểu tượng Visa payWave là có thể thanh toán thay vì phải quẹt thẻ qua dải từ theo phương thức truyền thống trước đây. Giải pháp này giúp bảo vệ quyền lợi cho chủ thẻ, tránh các rủi ro có thể phát sinh như giao dịch giả mạo, lấy cắp thông tin thẻ. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thẻ chip EMV của TPBank không chỉ được áp dụng cho thẻ tín dụng mà đã được nhân rộng, 100% thẻ ATM của TPBank hiện nay cũng được phát hành theo chuẩn công nghệ này. Đây cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai thành công công nghệ này trên thẻ ATM. Chủ thẻ TPBank cũng có thể tích hợp thẻ tín dụng của mình trên app thanh toán điện tử TPBank QuickPay (ứng dụng thanh toán bằng mã QR code) ở khắp nơi trên toàn cầu thông qua việc quét mã QR ở các điểm thanh toán của VNPay, Visa, Mastercard… Phương thức thanh toán này giúp chủ thẻ hoàn toàn yên tâm trong việc giữ bảo mật các thông tin thẻ của mình.

Định hướng tiên phong trong ứng dụng công nghệ

Bên cạnh các vấn đề về bảo mật, việc đảm bảo giao dịch được thực hiện nhanh chóng, tiện gọn cũng là vấn đề được TPBank chú trọng. Ngân hàng liên tục nghiên cứu, áp dụng công nghệ, thay thế các biện pháp truyền thống bằng các ứng dụng điện tử, đưa lại sự tiện lợi cho khách hàng trong quá trình giao dịch. Trong đó, đáng nói đến là tính năng PIN điện tử ePIN và app MyGo.

Trong khi nhiều ngân hàng vẫn đang phát hành pin theo cách thông thường thì tại TPBank tính năng ePIN (PIN điện tử) đã chính thức được đưa vào áp dụng từ năm 2017. Tính năng này đã đem lại nhiều thuận tiện, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi cũng như tiết kiệm được nhiều chi phí cho khách hàng trong khi vẫn đảm bảo tính an toàn cho các dịch vụ.

Nếu như trước đây, chủ thẻ phải chờ từ 3-7 ngày làm việc để nhận mã PIN giấy truyền thống thì giờ đây với mã PIN điện tử, quy trình này được tinh gọn hơn rất nhiều. Khách hàng sẽ nhận mã PIN, kích hoạt thẻ và sử dụng thẻ ngay lập tức chỉ với vài thao tác gửi tin nhắn cơ bản trên điện thoại di động.

Năm 2019, TPBank ra mắt ứng dụng MyGo - 1 trong 3 sản phẩm được tích hợp cho thẻ TPBank Visa Free Go. Với ứng dụng này, khách hàng có thể chủ động đăng ký mở và sử dụng ngay thẻ thanh toán quốc tế TPBank Visa Plus phi vật lý chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại di động.

Đại diện TPBank cho biết: “Thẻ TPBank Visa Plus được phát hành nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và thanh toán trực tuyến an toàn, thuận tiện cho khách hàng. Thẻ có thời hạn 5 năm và có đầy đủ các tính năng cũng như các quy định về bảo mật theo yêu cầu của Visa và đạt tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS do các tổ chức cung cấp thẻ thanh toán quốc tế hàng đầu thế giới xây dựng”.

Bên cạnh những ưu việt trong công nghệ số, chủ thẻ TPBank cũng sẽ được hưởng những chính sách chăm sóc khách hàng chất lượng cùng vô vàn các chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Khách hàng có thể dễ dàng sở hữu thẻ tín dụng TPBank bằng cách đăng ký tại website www.tpb.vn , gọi hotline 1900585885 hoặc ra chi nhánh TPBank gần nhất.