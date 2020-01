TP.HCM có 480 hộ được công nhận “Gia đình tiết kiệm điện cấp TP“

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, trong năm qua EVNHCMC đã liên tục triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, để việc tiết kiệm này trở thành thói quen trong nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa – Phó ban Kinh doanh EVNHCMC: “Công tác khảo sát chọn hộ gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu thời gian qua diễn ra chi tiết và thực sự bài bản. Theo đó, khi có kết quả tiết kiệm điện năng của năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018, các công ty Điện lực sẽ tiến hành lập danh sách các khách hàng dự kiến được tặng thưởng theo nguyên tắc có tỉ lệ tiết kiệm từ cao đến thấp, tuy nhiên phải bảo đảm tiết kiệm ít nhất 10% so với cùng kỳ để khảo sát thực tế và xét tặng thưởng. Từ danh sách này ban tổ chức chương trình tại các Quẫn huyện tiến hành bình chọn ra 16.128 hộ để vào "vòng chung kết" là 480 hộ nhận danh hiệu gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp TP”.

Các khách hàng sử dụng điện tiết kiệm được nhận khen thưởng cấp TP.HCM Ảnh: Quỳnh Trân

Quanh cảnh lễ trao công nhận "Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp TP" diễn ra trang trọng Ảnh: Quỳnh Trân

Nhờ phong trào phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, toàn TP.HCM đã có hơn 700 ngàn hộ gia đình tiết kiệm điện so với cùng kỳ năm 2018, với sản lượng điện tiết kiệm là 414,5 triệu kWh, trong đó gần 300 ngàn hộ tiết kiệm từ 10% trở lên. Chương trình thực sự mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế, xã hội và môi trường: tiết kiệm cho xã hội chi phí mua điện là gần 900 tỷ đồng, góp phần giảm được 337 tấn CO ₂ phát thải ra môi trường.

Các khách hàng may mắn trong Tháng tri ân khách hàng năm 2019 với nhiều phần quà thưởng giá trị Ảnh: Quỳnh Trân

Nhân dịp này, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Duy Quốc Việt cũng đã trao các phần giải cho những khách hàng trúng thưởng trong tháng tri ân tháng 12.2019, gồm: Huỳnh Minh Tuấn (ngụ 942A Long Bửu, Q.9 (nhận giải 3): 01 điện thoại Samsung Galaxy Note 10; Khách hàng Trần Thiện Phương (99/1H ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn (nhận giải nhì): 01 xe Vinfast Klara ắc quy chì và khách hàng Đào Hữu Phát (ấp 1 xã Bình Lợi, H.Bình Chánh (giải nhất): 01 xe Vinfast Klara Lithium – ion (trị giá 57 triệu đồng).

Tại buổi lễ, EVNHCMC cũng tiếp tục phát động chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện cấp TP" năm 2020, phấn đấu sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 450 triệu kWh.