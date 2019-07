TP.HCM có diện tích bán lẻ nhiều nhất Việt Nam

Báo cáo cũng cho thấy Hà Nội xếp thứ hai với 930.000 m2. Tại các thành phố khác của Việt Nam, diện tích thực thuê của bán lẻ hiện tại không vượt quá 100.000 m2 tại mỗi thành phố.

Chỉ tính riêng trong quý 2 vừa qua, TP.HCM có thêm lẻ thêm 47.179 m2 mặt bằng bán lẻ từ 1 dự án mới (TNL Plaza, Q.4) và 1 dự án mở rộng (Aeon Celadon City, Q.Tân Phú).

TNL Plaza là khối đế bán lẻ của The Gold View, tính đến quý 2, Starbucks, Wayne’s Coffee, Jmart, Khu trò chơi DNP, bên cạnh những thương hiệu ẩm thực địa phương khác, là những khách thuê đầu tiên của trung tâm thương mại này. Trong vòng 2 tháng tiếp theo, khối đế thương mại sẽ tiếp tục chào đón thêm Familymart, California Fitness và rạp chiếu phim Lotte.

Trong khi đó, TTTM Aeon Celadon City trong 5 năm vừa qua có tỷ lệ lấp đầy luôn đạt trên 95%, chủ đầu tư đã mở rộng diện tích thực thuê thêm 36.000 m2. TTTM này đã tăng thêm khá nhiều những thương hiệu mới, kể cả những thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Nổi bật, thương hiệu chuyên bán đồ thể thao Decathlon, thuê hơn 2.600 m2 diện tích bán lẻ tại tầng 1, với hơn 14.000 dòng sản phẩm chuyên dụng cho 70 môn thể thao khác nhau. Delamibrands, một nhà bán lẻ hàng chuyên biệt đến từ Indonesia, cũng giới thiệu những thương hiệu mới đến thị trường như Jaspal, Et Cetera, Colorbox… Tính đến quý 2, TTTM này đã lấp đầy được hơn 90%, bao gồm cả phần diện tích mới. Tỷ lệ lấp đầy được dự đoán sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới với những thương hiệu F&B, Trẻ em và Giải trí (Timezone).

Giá chào thuê trung bình mặt bằng bán lẻ khu trung tâm thành phố tăng 1,5% so với quý trước (và 1,9% so với cùng kỳ năm trước) do nhu cầu thuê mặt bằng khu trung tâm vẫn rất tốt trong khi nguồn cung hạn chế. Tại khu vực ngoài trung tâm, giá chào thuê tăng 1,2% so với quý trước (và 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái), cùng với việc mở cửa một số TTTM có chất lượng tốt như Estella Place, Vincom Center Landmark 81, Giga Mall… Tỷ lệ trống tại khu Trung tâm tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp là 1,6% bởi không có nguồn cung mới. Tỷ lệ trống tại khu ngoài Trung tâm đạt mức 7,7%, tăng nhẹ 0,4 điểm phần trăm so với quý trước, do dự án mới TNL Plaza mới chỉ lấp đầy 50% tính đến thời điểm quý này. Ở những quận khác như Tân Phú, Quận 7, Bình Thạnh. mỗi quận tăng nhẹ thêm 1.000 - 2.500 m2 diện tích trống.

Trong nửa cuối của năm 2019, thị trường bán lẻ tại TP.HCM sẽ chào đón thêm 4 dự án mới, với tổng diện tích cho thuê trên 130.000 m2. Đối với những dự án được chờ đợi sẽ khai trương vào năm 2020 trở đi, đã có trên 363.000 m2 diện tích bán lẻ đang xây dựng. Thị trường sẽ trở nên cạnh tranh hơn, tại khu trung tâm cũng như khu ngoài trung tâm. Tuy nhiên, CBRE nhận thấy có một sự trì hoãn ngắn hạn tại một vài dự án đang xây dựng và vì thế, nguồn cung hoàn thành trong năm nay sẽ thấp hơn so với dự đoán trước đây. Tỷ lệ trống trung bình, cũng vì thế, dự đoán sẽ vẫn thấp hơn 10% (thấp hơn con số dự đoán trước đây là 15%). Giá chào thuê được kỳ vọng sẽ tăng 2-3% trong nửa sau của năm 2019.