TP.HCM sẽ lập 'bản đồ' doanh nghiệp du lịch an toàn

Trao đổi với báo Thanh niên, bà Võ Thị Ngọc Thúy, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết đơn vị này vừa bắt đầu khởi động chương trình quảng bá, kích cầu du lịch đợt 2 với mục tiêu quảng bá hình ảnh TP.HCM - điểm đến du lịch an toàn, sống động và luôn thân thiện, tươi mới; đồng thời khuyến khích người Việt Nam đi du lịch Việt Nam , mỗi người dân thành phố khám phá vẻ đẹp nơi mình đang sinh sống.

Trong đợt kích cầu lần này, ngoài việc chú trọng xây dựng hình ảnh, sản phẩm mới , hấp dẫn và các tour giá hợp lý, tiêu chí an toàn được đặt lên hàng đầu.

Theo bà Thúy, an toàn là tiêu chí cơ bản nhất trong ngành dịch vụ du lịch. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 thì những tiêu chí về an toàn càng được nâng cao hơn. TP.HCM là điểm kiểm soát dịch rất tốt. Dù là trung tâm kinh tế, trung tâm du lịch của cả nước nhưng trải qua 3 đợt dịch bùng phát, chưa có bất kỳ du khách nào nhiễm bệnh trên địa bàn. Đây là 1 trong những lợi thế giúp TP.HCM sớm công bố điểm đến du lịch an toàn.

"Để tiếp tục phát huy lợi thế này, trong dịp khởi động du lịch mới, TP.HCM sẽ ký liên minh với các tỉnh Đông Nam Bộ và Bình Thuận, cam kết thực hiện các tuyến du lịch liên kết an toàn. Song song, vận động các doanh nghiệp đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tour du lịch an toàn. Sắp tới, Tổng cục Du lịch sẽ xây dựng bản đồ số các điểm đến an toàn để người dân có thông tin rõ ràng, chủ động chọn những đường tour phù hợp. Sở cũng sẽ nghiên cứu tính đến đến việc lập 1 "bản đồ" số, ghi nhận các doanh nghiệp đăng ký là nơi dịch vụ du lịch an toàn để du khách có cái nhìn tổng quát, giải tỏa tâm lý e ngại, chung tay hồi phục du lịch, hồi phục kinh tế" - bà Thúy thông tin.

Mới đây, Sở Du lịch TP.HCM chính thức công bố chiến dịch “Thành phố Hồ Chí Minh Xin chào – Hello Ho Chi Minh City”. Chiến dịch diễn ra từ 1.10 đến hết tháng 1.2021, chia làm 2 giai đoạn: