TP.HCM sẽ thêm gần 60.000 m2 mặt bằng bán lẻ

Từ năm 2022 trở đi, nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai sẽ tập trung tại Khu Đông và khu trung tâm Sài Gòn - nơi có những mặt bằng hạng sang đang chờ tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đi vào hoạt động. CBRE dự đoán trong 5 năm tới, TP.HCM có khoảng nửa triệu m2 mặt bằng bán lẻ đi vào hoạt động.

Bên cạnh những ngành hàng chủ chốt như ăn uống, sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp, siêu thị, thời trang và phụ kiện dẫn đầu sự phục hồi trong đại dịch Covid-19, một vài ngành hàng được dự đoán sẽ gia tăng nhu cầu mở mặt bằng trong năm 2021 như showroom xe hơi, đồ gia dụng, mặt hàng cao cấp,…

Nhìn lại thị trường bán lẻ TP.HCM năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19 , không có nguồn cung mới nào gia nhập thị trường, chỉ có dự án Trung tâm thương mại tổng hợp Parkson tại Q.1 khai trương trở lại trong quý 4/2020 với 2 khách thuê chủ chốt là MUJI và Kohnan bên cạnh cửa hàng flagship của Uniqlo đã khai trương trước đó. Tính đến quý 4/2020, toàn thị trường bán lẻ TP.HCM có 1,049 triệu m2 diện tích. Giá chào thuê phần lớn các dự án giảm nhẹ 3 - 5%, một số ít dự án có mức giảm cao hơn, từ 8 - 15% do có ít lưu lượng người đến mua sắm và tỷ lệ trống cao hơn 15% so với giai đoạn trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Trong khi đó, thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM vẫn tiếp tục gặp khó khăn, do hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Thị trường ghi nhận thêm 3 tòa nhà văn phòng mới trong năm vừa qua với tổng diện tích hơn 65.000 m2, gồm tòa nhà Frenship Tower (hạng B) hoạt động từ quý 1, tòa nhà UOA Tower (hạng A ngoài khu trung tâm) và Opal Tower (hạng B) đã bàn giao cho khách thuê từ quý 4.

Tính đến quý 4/2020, thị trường văn phòng TP.HCM có tổng cộng hơn 1,4 triệu m2 diện tích cho thuê từ 18 tòa nhà hạng A và 68 tòa nhà hạng B. Do tỷ lệ trống tăng (ở hạng A là 18,1% và hạng B là 9,1%) nên giá cho thuê năm qua giảm, trong đó hạng A giảm 5,3% so với năm trước. Dự kiến năm 2021 và 2022, thị trường văn phòng TP.HCM sẽ có hơn 15.000 m2 mặt bằng cho thuê từ 6 tòa nhà mới là Pearl 5 Tower, Cobi Tower, The Graces, Saigon First House, Spirit of Saigon và Etown 6.