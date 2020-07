Trích xuất camera 'phạt nguội' người dân tiểu tiện, xả rác bừa bãi

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện quyết tâm, tập trung chỉ đạo thống nhất từ cấp quận, huyện đến phường, xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh nơi công cộng

Theo đó, quy định trách nhiệm cụ thể đối với phường, xã, thị trấn, khu phố trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng tại địa phương, làm cơ sở đánh giá, chấm điểm thi đua, khen thưởng, biểu dương và nhân rộng các điển hình cá nhân, tập thể. Chủ tịch UBND phường, xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện; Chủ tịch UBND quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để phát sinh ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, rà soát, xác định các vị trí, khu vực thường xuyên hoặc có nguy cơ vi phạm (như các tuyến đường chính, chợ, trường học, bệnh viện, dạ cầu, hành lang cầu, khu đất trống, các công trình xây dựng chưa thi công…) để lắp đặt bổ sung camera, thiết bị ghi hình. Ngoài hệ thống camera giám sát sẵn có do cơ quan địa phương quản lý, cần thiết tận dụng thêm nguồn camera từ các hộ gia đình trong khu vực nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh thông tin phản ánh của người dân qua tin nhắn, hình ảnh, thư điện tử và điện thoại liên quan đến tình trạng vi phạm vệ sinh nơi công cộng trên địa bàn. Bố trí lực lượng chức năng của quận, huyện triển khai thực hiện các biện pháp khả thi để ngăn chặn các hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân.

Mặt khác, với hình ảnh vi phạm chưa đủ cơ sở xử phạt theo quy định tại Nghị định 165 của Chính phủ, cần tiến hành nhắc nhở đối tượng vi phạm bằng các hình thức như nhắc nhở trực tiếp, nhắc nhở thông qua tổ dân phố, khu phố… Trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần, chỉ đạo người có thẩm quyền xử phạt phối hợp với lực lượng công an sử dụng các chứng cứ đã thu thập và các biện pháp nghiệp vụ để chứng minh cho đối tượng hiểu, đồng ý với hành vi vi phạm, làm căn cứ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

UBND TP cũng yêu cầu Công an TP chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường phối hợp với Công an các quận, huyện hướng dẫn, hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh công cộng để xác minh nhân thân lai lịch, hành vi của đối tượng vi phạm thông qua hình ảnh trích xuất từ camera để tham mưu, đề xuất UBND các cấp xử phạt theo thẩm quyền.