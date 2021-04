TTC Hospitality bổ nhiệm tân chủ tịch HĐQT và tiếp tục đầu tư mạng lưới khách sạn 5 sao

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, VNG đạt doanh thu thuần 461 tỉ đồng, đạt 120% so kế hoạch năm, đạt 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỉ đồng, vượt 67% kế hoạch năm, đạt 46% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dưới tác động của dịch Covid-19, VNG sẽ không phân phối lợi nhuận vào các quỹ đầu tư, phúc lợi và khen thưởng hoặc chia cổ tức mà dành toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để tái đầu tư vào các tài sản hiện hữu và mở rộng các địa điểm kinh doanh mới theo chiến lược.

Tiêu biểu, TTC Hospitality đang tiến hành M&A một khách sạn 5 sao tại Huế và dự kiến hoàn tất vào quý 2/2021. Đây sẽ là khách sạn 5 sao thứ hai của VNG sau khi khách sạn TTC Hotel - Michelia (Nha Trang) nhận quyết định chứng nhận 5 sao từ Tổng cục Du lịch Việt Nam vào tháng 12.2020. Ngoài ra, TTC Hospitality cũng ký kết cùng Tập đoàn quản lý khách sạn The Minor vận hành một khách sạn 5 sao khác tại Dốc Lết (Khánh Hòa). Như vậy, dự kiến đến cuối năm 2022, TTC Hospitality sẽ sở hữu ít nhất 3 khách sạn 5 sao, làm tiền đề chuyển hướng sang phân khúc 5 sao theo như lộ trình phát triển của toàn ngành.

Dự án khu nghỉ dưỡng Dốc Lết hợp tác cùng Tập đoàn quản lý khách sạn The Minor

Cũng tại đại hội, các cổ đông đã bầu bà Phan Thị Hồng Vân - Phó chủ tịch HĐQT đương nhiệm - làm Thành viên HĐQT và các Thành viên HĐQT mới cũng thống nhất bầu bà Phan Thị Hồng Vân làm Chủ tịch HĐQT thay thế người tiền nhiệm là ông Nguyễn Thế Vinh. Nửa cuối năm 2018, ông Nguyễn Thế Vinh được bổ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT và Phó tổng giám đốc Thường trực Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công. Ông gắn bó cùng Tập đoàn TTC hơn 20 năm và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các công ty lớn thuộc Tập đoàn TTC. Tại TTC Hospitality, với sự dẫn dắt của ông, đã khẳng định được thế mạnh và tạo được nhiều uy tín trong ngành du lịch.

Bà Phan Thị Hồng Vân - tân Chủ tịch HĐQT

Tân Chủ tịch - bà Phan Thị Hồng Vân từng đảm nhiệm vị trí giám đốc tài chính tại nhiều công ty lớn trước khi giữ vị trí Tổng giám đốc VNG từ năm 2016. Cuối năm 2020, bà được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐQT và cùng Ban quản trị, Ban điều hành dẫn dắt VNG vượt sóng Covid-19, duy trì hoạt động ổn định công ty.

Tân thành viên HĐQT ra mắt đại hội

Với việc bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, VNG cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với 450 tỉ đồng doanh thu thuần và 12 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế. Để đạt được kết quả này, theo bà Phan Thị Hồng Vân, năm 2021 sẽ là năm cách mạng quản trị trên mọi mặt với các định hướng tập trung phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, hướng tới mục tiêu hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Lưu trú - Vui chơi giải trí - Lữ hành - Trung tâm hội nghị/ nhà hàng nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh và giữ vững vị trí thương hiệu trên thị trường. Đồng thời, Công ty cũng sẽ mở rộng mạng lưới kinh doanh tại các tỉnh có hoạt động du lịch tiềm năng giai đoạn 2021-2025.

Năm 2020, làn sóng Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp du lịch lao đao, nhưng TTC Hospitality đã chứng minh tiềm lực mạnh mẽ khi vừa duy trì hoạt động vừa phát triển mạng lưới hoạt động. Ngay từ khi khởi phát dịch Covid-19, TTC Hospitality đã nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu thị trường, xây dựng các sản phẩm hướng đến yếu tố an toàn cho du khách nội địa. Ngoài ra, các lĩnh vực trực thuộc cũng “tranh thủ” thời gian “nghỉ ngơi” giữa dịch Covid-19 để đầu tư các hạng mục cơ sở vật chất, củng cố bộ máy hiện hữu và lên kế hoạch phát triển toàn diện sau dịch Covid-19.

Được biết, VNG là thành viên Tập đoàn TTC, hiện quản lý chuỗi gần 20 điểm đến tại 9 tỉnh, thành du lịch trọng điểm như Hội An, Nha Trang, Ninh Thuận, Phan Thiết, Đà Lạt, TPHCM, Cần Thơ, Bến Tre... và tại Siem Reap - Vương quốc Campuchia. Với hệ thống khách sạn/ khu nghỉ dưỡng 3-5 sao, các khu vui chơi, trung tâm hội nghị/ nhà hàng, công ty lữ hành, TTC Hospitality liên tục xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm khép kín và hoàn hảo. Thời gian tới, TTC Hospitality cũng sẽ phát triển mạng lưới du lịch TTC đến các tỉnh, thành phát triển du lịch khác như Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai, Cà Mau… thông qua hình thức M&A hoặc sở hữu cổ phần chi phối để giữ quyền điều hành các khách sạn, resort, khu vui chơi…