TTC Hospitality bổ nhiệm tân Tổng giám đốc

Đây là một trong những thay đổi cơ cấu nhân sự ban lãnh đạo lớn nhất của TTC Hospitality từ trước đến nay.

Bà Trần Võ Hiếu Thuận - tân Tổng giám đốc TTC Hospitality

Bà Trần Võ Hiếu Thuận đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc vận hành, phát triển các chuỗi khách sạn 4 và 5 sao ở trong nước và quốc tế, thường xuyên đại diện các chủ đầu tư hợp tác và quản lý các đối tác là nhà vận hành khách sạn đa quốc gia như Sailing Club, Ascott…, đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn thương hiệu, sản phẩm, chiến lược phát triển kinh doanh cho các mô hình nhà hàng, khu vui chơi… Bà Trần Võ Hiếu Thuận tốt nghiệp cao học Quản trị Khách sạn tại Thụy Sĩ, thạc sĩ Quản trị Du lịch tại Anh và từng kinh qua các vị trí như giám đốc vận hành và quản lý tài sản, phó tổng giám đốc quản lý… tại các công ty, tập đoàn uy tín.

Người tiền nhiệm là bà Phan Thị Hồng Vân sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí chuyên gia cấp cao trong thời gian công ty thực hiện công tác lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm bà vào thành viên Hội đồng quản trị. Với những am hiểu về ngành du lịch, kinh nghiệm trong công tác điều hành và quản lý cấp cao cũng như những thành công trong quá trình dẫn dắt TTC Hospitality thành một trong những công ty có vị thế trên thị trường, bà Phan Thị Hồng Vân sẽ cùng Hội đồng quản trị tập trung hoạch định chiến lược và xây dựng định hướng phát triển cho ngành giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là khi dịch Covid-19 vẫn đang tác động không nhỏ đến ngành du lịch trên toàn thế giới.

Công ty cổ phần (CTCP) Du lịch Thành Thành Công được thành lập năm 2005 do chuyển đổi tên gọi từ CTCP Du lịch Golf Việt Nam (Vinagolf). Năm 2009, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, đến năm 2014 chính thức đổi tên thành CTCP Du lịch Thành Thành Công, đánh dấu sự ra đời thương hiệu TTC trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, nhà hàng và du lịch. Năm 2018, TTC Hospitality khai trương khách sạn TTC Hotel - Angkor tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia, mở ra hoạt động đầu tiên của công ty tại thị trường nước ngoài.

TTC Hotel - Michelia đạt danh hiệu “Top 15 khách sạn 4 sao tốt nhất Việt Nam” tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018 do Bộ VH-TT- DL tổ chức

Cũng trong năm 2018, TTC Hospitality sáp nhập CTCP Du lịch Thắng Lợi (nay là Công ty TNHH Du lịch TTC). Đến năm 2019, hoàn tất sáp nhập CTCP Du lịch Thành Thành Công - Lâm Đồng, nâng vốn điều lệ lên 972 tỉ đồng.

Đầu năm 2020, dưới tác động của dịch Covid-19, TTC Hospitality ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 253 tỉ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính do ghi nhận lãi từ chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Du lịch Bến Tre, CTCP Du lịch Đồng Thuận và CTCP Du lịch Núi Tà Cú đạt hơn 97 tỉ đồng và các khoản lãi khác nên lãi ròng 6 tháng đầu năm 2020 của TTC Hospitality đạt gần 57 tỉ đồng, tăng 65% so cùng kỳ.

Xe Bánh mì Anh Mập có mặt tại TP.HCM, Đà Lạt, Cần Thơ và Phan Thiết với các sản phẩm bánh mì, bánh bao, xôi bát bửu, nước mát…

Năm 2020, TTC Hospitality cũng cho ra mắt thương hiệu Bánh mì Anh Mập với 2 chi nhánh tại TP.HCM và chi nhánh tại các thành phố Phan Thiết, Cần Thơ và Đà Lạt. Được biết, thương hiệu này dự kiến mở đầu cho chuỗi F&B của TTC Hospitality trong tương lai với những sản phẩm sạch, chất lượng và dinh dưỡng cho khách hàng… Đồng thời, trong định hướng phát triển, đơn vị này cũng chuẩn bị những sản phẩm du lịch an toàn, du lịch vì sức khỏe, hành hương, du lịch cao tuổi… nhằm phù hợp thị hiếu và xu hướng du lịch đa dạng của khách hàng.