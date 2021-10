Từ 12 giờ ngày mai, các trạm BOT tại TP.HCM thu phí trở lại

Theo Sở GTVT, hôm qua (30.9), UBND TP ban hành Chi thị số 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chinh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. Theo đó, việc thu giá sử dụng đường bộ tại các trạm thu do Thành phố quản lý được hoạt động trở lại.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp, chủ đầu tư tổ chức trở lại việc thu giá sử dụng đường bộ qua các trạm thu do Thành phố quản lý ( trạm BOT An Sương - An Lạc, trạm thu BOT cầu Phú Mỹ, trạm thu BOT xa lộ Hà Nội và các trạm thu trên trục đường Nguyễn Văn Linh) kể từ 12 giờ ngày mai (2.10).