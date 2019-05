Từ ngày 1.6, giá gas giảm mạnh sau 5 đợt liên tiếp tăng

Chiều 31.5, thông tin từ các công ty kinh doanh gas khu vực phía nam cho biết kể từ ngày 1.6, giá gas giảm 2.750 đồng/kg (đã bao gồm VAT) so với giá trước đó, tương đương mức giảm 33.000 đồng/bình 12 kg.

Theo đó giá gas bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng khu vực TP.HCM của nhiều thương hiệu khoảng 325.000 đồng/bình 12 kg.

Đại diện Saigon Petro cho biết, do giá giao dịch gas thế giới tháng 6.2019 giảm 105 USD/tấn so với giá gas tháng trước đó, chốt giá ở mức 422,5 USD/tấn, dẫn đến giá gas bán lẻ trong nước giảm so với tháng trước đó.