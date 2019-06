Tưng bừng phát động chương trình ‘Niềm vui uống sữa ở trường’

Ngày hội vui… uống sữa

Ngay từ sáng sớm ngày 1.6, nhiều phụ huynh đã sốt sắng đưa trẻ em đến Nhà thi đấu Phú Thọ - nơi diễn ra chương trình “Niềm vui uống sữa ở trường” để hòa mình vào không khí tưng bừng của “ngày hội uống sữa”.

Ảnh: Hoàng Việt Tại khu vực sân chơi của Vinamilk, các gia đình đã có cơ hội tham quan khu vực Resort Bò Sữa Vinamilk, trải nghiệm và thỏa sức khám phá khu mô phỏng nhà máy sữa bằng banh khổng lồ với hàng ngàn quả bóng đầy màu sắc, cùng hàng loạt những trò chơi vui nhộn, những thử thách hấp dẫn tạo cơ hội để các bé vận động cả trí óc lẫn thể chất…

Ban tổ chức (BTC) cho biết đây là hoạt động nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi và hưởng ứng Ngày Sữa thế giới 2019 cùng các quốc gia trên toàn cầu với nhiều hoạt động ý nghĩa. “Chuỗi hoạt động này nằm trong những nỗ lực của Vinamilk để nâng cao nhận thức về nguồn dinh dưỡng từ sữa cũng như tầm quan trọng của việc hình thành thói quen uống sữa đối với trẻ em Việt Nam, đặc biệt là trẻ em trong lứa tuổi học đường - giai đoạn vàng của sự phát triển thể chất và trí tuệ”, đại diện Vinamilk nhấn mạnh.

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các cơ quan ban ngành T.Ư và TP.HCM,… cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cấp về sự kiện dành cho trẻ em.

Ảnh: Hoàng Việt Đồng thời, các lãnh đạo, đại biểu cũng tận tay trao gởi đến các trẻ em có mặt tại sự kiện này những hộp sữa như lời trao gởi yêu thương, khuyến khích các cháu bé chú ý uống sữa mỗi ngày để cơ thể được phát triển toàn diện hơn.

Người Việt đang có chiều cao “khiêm tốn”, hãy Vì một Việt Nam vươn cao

Theo báo cáo của Hiệp hội Sữa Việt Nam 2018 cho thấy lượng tiêu thụ sữa của người Việt Nam hiện nay còn “khiêm tốn” so với Thái Lan, Singapore, Nhật Bản và kém xa mức tiêu thụ 300 lít/người/năm ở châu Âu.

Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng quốc gia, chiều cao của người Việt Nam đang gần như thấp nhất khu vực châu Á và tăng chậm nhất. Cụ thể, chiều cao của người Việt Nam chỉ tăng 3 cm trong suốt thời gian dài 25 năm qua (1993 - 2018). Nghiên cứu khoa học về các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao cho thấy chỉ có 23% là do di truyền, 25% do tâm lý và môi trường sống, 20% rèn luyện thể lực, quan trọng nhất là chế độ dinh dưỡng chiếm đến 32%. Trong đó, sữa đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày của trẻ giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt can xi và các vi chất cần thiết.

Ảnh: Hoàng Việt Đại diện Vinamilk cho biết: "Hướng đến mục tiêu để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày, nhiều năm qua, Vinamilk thường xuyên tổ chức hoạt động cộng đồng như Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và tiên phong đi đầu thực hiện chương trình Sữa học đường, để các em học sinh được thụ hưởng nguồn dinh dưỡng chất lượng. Từ đó hình thành thói quen uống sữa đều đặn từ sớm, nhằm cải thiện tầm vóc, thể lực và trí lực, góp phần vào sự phát triển một thế hệ trẻ Việt Nam tài năng và khỏe mạnh".

Ông Phan Minh Tiên - Giám đốc Điều hành Marketing của Vinamilk cho biết một trong những nỗ lực khác của doanh nghiệp này để mang đến những ly sữa tươi ngon, chất lượng đến với người tiêu dùng Việt Nam chính là phát triển vùng nguyên liệu sữa để chủ động sản xuất sữa tươi từ những năm 1991. Đến nay, công ty hiện đã có hệ thống 10 trang trại chuẩn GLOBAL G.A.P lớn nhất châu Á tại Việt Nam, 2 trang trại theo chuẩn hữu cơ châu Âu. Gần đây nhất, ngày 24.5 vừa qua Vinamilk cũng đã khởi công xây dựng một tổ hợp “Resort” bò sữa organic quy mô lớn… “Với những kết quả này, Vinamilk mong muốn sẽ tạo dựng được niềm tin của người tiêu dùng vào sữa Việt và từ đó, hình thành nên thói quen uống sữa mỗi ngày”, ông Minh Tiên chia sẻ.