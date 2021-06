'Ứng dụng One IBC Digital sẽ kết nối, phục vụ khách hàng khắp thế giới'

Tập đoàn BIN Corporation Group bước chân vào thương trường hơn 12 năm với 10 thương hiệu lớn, cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau cho thị trường trong và ngoài nước. Từ đầu năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, BIN Corporation Group gặp phải không ít khó khăn. Một số mảng dịch vụ đang phát triển tốt như du lịch, định cư, visa online... đành chấp nhận dừng hoạt động. May mắn là trong thời điểm khó khăn, mảng tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài vẫn hoạt động hiệu quả và thương hiệu chủ lực One IBC trở thành đầu tàu giúp tập đoàn vượt qua mọi khó khăn.

“Chiếc đũa thần” nào đã giúp Công ty One IBC hoạt động hiệu quả, thưa ông?

Ông Lê Hùng Anh: Phải nói ngay là nhờ vào đặc thù ngành nghề của One IBC. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho mạng lưới khách hàng toàn cầu nhưng mọi hoạt động kinh doanh, tư vấn,... đều thông qua các nền tảng trực tuyến. Số lượng khách hàng và đối tác của One IBC nhiều, trải dài khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng không cần phải gặp mặt trực tiếp. Chính điều này đã giúp công việc kinh doanh của One IBC ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, từ việc giãn cách xã hội đến quy định hạn chế đi lại quốc tế.

“Chiếc đũa thần” thứ hai là One IBC duy trì được số lượng khách hàng đã mở công ty. Khi có công ty mới, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ duy trì nhiều hoạt động “nuôi” các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, hay gia hạn công ty hằng năm… Để phát triển các dịch vụ của doanh nghiệp, chúng tôi buộc phải làm việc cật lực mỗi ngày, nhờ đó có nguồn thu ổn định. May mắn thứ ba là mặc dù vẫn còn ứng phó với dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới nhưng nhiều công ty khắp thế giới vẫn mỗi ngày ra đời, nên One IBC giữ vững đà tăng trưởng tốt.

Với độ phủ rất rộng theo đặc thù kinh tế, chính sách pháp lý... của từng nước khác nhau, trong thời gian tới ông có chiến lược cụ thể nào để thúc đẩy One IBC lớn mạnh hơn?

Hiện nay, One IBC có 5 văn phòng đại diện ở VN, Singapore, Hong Kong, Lithuania và California (Mỹ), hoạt động bài bản và chuyên nghiệp. Mỗi năm, One IBC được hàng ngàn khách hàng thế giới tin tưởng lựa chọn các sản phẩm của chúng tôi.

Thời gian qua, One IBC phát triển theo chiều ngang, tìm kiếm khách hàng theo kiểu phủ sóng diện rộng. Sắp tới, chúng tôi chuyển hướng vào chiều sâu, tức là tập trung mũi nhọn vào từng thị trường, đi vào phân khúc khách hàng tiềm năng ở những quốc gia chủ lực, tìm dư địa tăng trưởng mới. Các hoạt động truyền thông, marketing… cũng sẽ điều chỉnh cách tiếp cận, hướng vào nhu cầu ở từng đất nước, theo bản sắc và văn hóa của từng khu vực. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến công nghệ, hỗ trợ tốt nhất nhu cầu thành lập và quản lý các hoạt động theo từng khách hàng.

One IBC đang là thương hiệu chủ lực của Tập đoàn BIN Corporation Group Ảnh PHƯỚC TĨNH

Công nghệ chính là điều kiện then chốt kết nối xuyên biên giới

Thưa CEO Lê Hùng Anh, phải chăng “giải pháp công nghệ” là một mắt xích rất quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của One IBC?

Chính xác. Không chỉ One IBC mà những thương hiệu khác của tập đoàn cũng sẽ phát triển theo hướng đó. Trong năm 2021, One IBC sẽ cải tiến nội dung và giao diện website theo hướng thân thiện, hữu ích và hấp dẫn.

Ngay trong tháng 7.2021, chúng tôi sẽ ra mắt app - ứng dụng di động One IBC Digital bằng 50 ngôn ngữ phổ biến, trên nền tảng iOS và Android. Khi tải app One IBC Digital về, khách hàng dễ dàng quản lý mọi vấn đề liên quan đến doanh nghiệp ngay trên chiếc điện thoại thông minh. Ứng dụng còn cung cấp đầy đủ thông tin về 15 dịch vụ doanh nghiệp của One IBC. Cho phép khách hàng đặt hàng, thanh toán, giao dịch trực tiếp và sử dụng tất cả các dịch vụ của One IBC nhanh chóng và tiện lợi nhất. Ứng dụng còn hỗ trợ người dùng quản lý thông tin doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký cùng One IBC tại bất cứ đâu.

One IBC Digital cũng cập nhật những tin tức tài chính - ngân hàng của hơn 27 quốc gia và vùng lãnh thổ nóng hổi nhất thế giới, với tính năng bảo mật tuyệt đối, giảm thiểu rủi ro khi sử dụng thông qua các nền tảng thứ 3. Và một phần không thể thiếu là chính sách tích điểm nhận nhiều phần thưởng giá trị và những ưu đãi cực lớn từ chương trình One IBC Club.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6, thay mặt Tập đoàn BIN Corporation Group, tôi xin kính chúc anh chị em nhà báo - đội ngũ trí tuệ của những người làm báo luôn dồi dào sức khỏe, “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” trong sự nghiệp cầm bút đầy vinh dự, tự hào của mình. Và mong các nhà báo luôn đồng hành với doanh nghiệp chúng tôi trong công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, vì một Việt Nam hùng cường.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Chúc BIN Corporation Group ngày càng phát triển vững mạnh.