Uống trà sữa trân châu... trên mây

Để ly trà sữa tới tay hành khách đảm bảo an toàn vệ sinh tuyệt đối, Vietnam Airlines đã tuyển chọn nguyên liệu đầu vào từ các đơn vị được kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. Trà sữa sau khi chế biến được ướp trong kho lạnh ở nhiệt độ 2-6 độ C, vận chuyển bằng xe lạnh để đưa lên máy bay và bố trí sắp đặt tại khu vực có máy thổi lạnh trước khi phục vụ nhằm giữ cho hương vị thơm ngon và tươi mát nhất.