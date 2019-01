Vạn An Phát trao sổ đỏ cho khách hàng của dự án chiến lược Sea Dragon

Sổ đỏ chính là căn cứ pháp lý chứng minh sở hữu hợp pháp của các cư dân đối với tài sản bất động sản (BĐS). Đây cũng là minh chứng tốt nhất để cho khách hàng yên tâm khi giao dịch với chủ đầu tư. Việc bàn giao sổ đỏ cho khách hàng không chỉ chứng minh quyền lợi sở hữu hợp pháp của chủ đầu tư, việc minh bạch trong pháp lý mà còn giúp khách hàng tin tưởng vì đã lựa chọn dự án làm nơi đầu tư và an cư.

Công ty CP BĐS Vạn An Phát là một trong những chủ đầu tư có định hướng chiến lược rõ ràng, chấp nhận đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng và hoàn chỉnh pháp lý cho các dự án khi đưa ra thị trường. Dự án Sea Dragon là một trong những dự án nổi bật của Vạn An Phát, hội tụ đầy đủ những yếu tố trên. Bên cạnh đó, dự án được xây dựng với mức giá cạnh tranh, thanh toán linh hoạt, có tính thanh khoản cao, tiềm năng sinh lợi lớn, nên rất được khách hàng và nhà đầu tư săn đón. Ngay khi vừa ra mắt Sea Dragon đã được đông đảo khách hàng chọn lựa để đồng hành đầu tư, sinh lời và an cư.

Đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tham dự buổi lễ trao quyền chứng nhận sử dụng đất của dự án Sea Dragon Đáp lại sự tin tưởng của khách hàng, vào ngày 19.10.2018 và ngày 8.11.2018 Công ty Vạn An Phát đã tổ chức tiến hành ký công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng. Đây là việc làm minh chứng cho úy tín của chủ đầu tư Vạn An Phát đối với khách hàng.

Theo đó, sau 30 ngày kể từ ngày tiến hành việc ký công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì vào ngày 19.12.2018 Công ty Vạn An Phát đã tổ chức buổi lễ bàn giao GCN quyền sử dụng đất đợt 1 đến toàn bộ khách hàng. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Công ty Vạn An Phát sau khi mở bán mỗi dự án.

Ông Lê Đức Hậu - Giám đốc Phát triển dự án trao hoa và chứng nhận cho khách hàng Ông Phạm Công Hoan, một khách hàng đầu tư vừa nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đầu tư tại dự án Sea Dragon cho biết ông rất hài lòng vì thời gian và thời hạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án rất đúng hạn và đúng thỏa thuận theo cam kết. Việc nhận được quyền sử dụng đất khiến cho giá trị lô đất ông đang sở hữu đã tăng thêm 30% so với thời gian đầu khi khi mới đặt mua.

Trong không khí hân hoan của buổi lễ, ông Lê Đức Hậu- Giám đốc Phát triển dự án đã có những chia sẻ thiết thực và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng công ty. Đồng thời, ông Lê Đức Hậu cũng đại diện ban lãnh đạo công ty cam kết trong thời gian tới sẽ mang đến cho thị trường BĐS những sản phẩm mới thật sự chất lượng, cạnh tranh hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Đồng thời, ông cũng chia sẻ niềm tự hào và lời cảm ơn sâu sắc khi chủ đầu tư Vạn An Phát được bạn đọc ấn phẩm Thời Báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn là “Đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và phát triển dự án đất nền” năm 2018.

Sau lễ bàn giao cho những khách hàng đầu tiên, dự kiến các đợt bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Sea Dragon sẽ tiếp tục được Vạn An Phát triển khai trong thời gian tới.