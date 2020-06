Văn phòng sở hữu lâu dài ‘đón sóng’ vốn FDI sau dịch Covid-19

Tiềm năng thu hút nhà đầu tư ngoại

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy tổng vốn FDI trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 13,89 tỉ USD, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị, vốn đăng ký vẫn tăng so với cùng kỳ các năm 2016-2018 (tăng 40,3% so với năm 2018, 11,5% so với năm 2017 và 36,7% so với năm 2016).

Cơ cấu vốn đầu tư đăng ký 5 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ các năm 2016-2019 Nguồn Bộ Kế hoạch - Đầu tư

Dự báo của các chuyên gia kinh tế, Việt Nam đang là điểm sáng tại khu vực Đông Nam Á khi nhiều nhà đầu tư từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… đã và đang dịch chuyển một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, khỏi Trung Quốc sang quốc gia khác. Đây là cơ hội để Việt Nam có chính sách thu hút các nhà đầu tư đang có ý định đầu tư vào Việt Nam.

Mới đây, Tập đoàn Apple liên tục đăng thông tin tuyển dụng nhân sự làm việc tại Hà Nội, TP HCM đã làm dấy lên những đồn đoán về việc hãng công nghệ này có thể mở thêm nhà máy tại Việt Nam. Một chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực FDI nhận định: “Ngoài việc muốn giảm chi phí sản xuất, trong đó có chi phí nhân công khi dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc đang được đầu tư vào Việt Nam”.

Đáng lưu ý, bất chấp dịch Covid-19, công suất trung bình thuê văn phòng vẫn duy trì ở mức cao đạt 97%; giá thuê tăng 2% theo quý ở cả văn phòng hạng A và B. Theo Savills Việt Nam, do thời hạn thuê thường kéo dài từ 3-5 năm, tác động của dịch bệnh đã không ảnh hưởng ngay lập tức đến việc xem xét lại các điều khoản thuê, giá thuê hay giảm diện tích trước khi đến hạn hợp đồng…

Cơ hội cho văn phòng riêng biệt, sở hữu lâu dài

“Cơ hội phát triển được nhận thấy trong dịch bệnh đối với các ngành dịch vụ như tư vấn luật, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, phần mềm, công nghệ sinh học. Các ngành trên được kỳ vọng sẽ tạo ra nhu cầu văn phòng mới trong bối cảnh dịch bệnh”, đại diện Savills Việt Nam nhận định.

Quan trọng hơn, với những phản ứng nhanh chóng, biện pháp phòng ngừa hiệu quả dịch Covid-19 của chính phủ và người dân sẽ giúp giảm thiểu những rủi ro về kinh tế và kỳ vọng phục hồi sớm. Bên cạnh đó, là trung tâm kinh tế của cả nước, là thành phố có số lượng người nước ngoài sinh sống và làm việc cao nhất Việt Nam, vì vậy TP.HCM vẫn là khu vực thu hút dòng vốn FDI lớn.

Một chuyên gia bất động sản thừa nhận sau đại dịch Covid-19, xu hướng chọn văn phòng làm việc cao cấp, đầy đủ tiện nghi nhưng phải đáp ứng yếu tố riêng biệt, không quá đông người đang được khách hàng “săn đón”. Vị chuyên gia này ví dụ, thay vì trước đây các doanh nghiệp phải đi thuê một văn phòng nhỏ tại các cao ốc với giá thuê cao, rất bất tiện khi hoạt động ngoài giờ (thủ tục đăng ký phức tạp, phát sinh chi phí an ninh, điện nước,…) và không có bất kỳ tiện ích công cộng (hồ bơi, công viên, khu BBQ,…).

Vừa qua, giám đốc một công ty công nghệ vừa chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng ở trung tâm quận 1 cho hay, anh đã quyết định đầu tư mua trả góp một diện tích văn phòng tại tòa nhà Millennium để làm văn phòng cho nhân sự khoảng 12 người. Lý do đầu tư mua luôn một văn phòng thay vì thuê là do anh chủ động được thời gian làm việc trong diện tích văn phòng đã mua được sở hữu riêng và không phát sinh chi phí, không ảnh hưởng đến không gian, tiện ích chung với các văn phòng khác mà anh đã từng đi thuê trước đây.

Thực tế, tòa nhà Millennium liền kề trung tâm tài chính TP.HCM, được ví như "Phố Wall" của Việt Nam và vài bước chân đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành mà chỉ cách một cây cầu. Tại tòa nhà Millennium, chủ sở hữu rút ngắn được tối đa khoảng cách di chuyển để dành trọn thời gian chăm sóc bản thân, gia đình và tận hưởng cuộc sống.

Hạ tầng giao thông tại khu vực tòa nhà Millennium rất thông thoáng với lộ giới đường Bến Vân Đồn được mở rộng lên 25m. Cùng với việc UBND TP.HCM đã phê duyệt xây dựng cầu Nguyễn Khoái nối liền quận 4 với quận 7 có điểm cuối ngay tại đường Bến Vân Đồn.