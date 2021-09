Văn Phú - Invest và hành trình kết nối kiến trúc với con người

Thiết kế lấy con người làm trung tâm trở thành xu hướng

Danie Libeskind - vị Kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ gốc Ba Lan đã từng chia sẻ: “Kiến trúc không dựa trên bê tông, thép hay các yếu tố của đất. Nó dựa trên sự kỳ diệu”, những công trình có thể trở nên “kỳ diệu” khi đem tới một cuộc sống hoàn hảo cho con người.

Việc đặt con người làm trung tâm cũng chính là nguồn cảm hứng cho không gian sống giàu giá trị thẩm mỹ. Mỗi tổ ấm không chỉ đảm bảo tính tiện nghi, hiện đại, mà còn đề cao giá trị nghệ thuật nhằm mang đến môi trường sống lý tưởng.

Dựa trên nền tảng năng lực và kinh nghiệm phát triển dự án chuyên nghiệp, tiềm lực tài chính vững chắc, thay vì tối ưu hóa tất cả diện tích phục vụ kinh doanh, thương mại, ở bất kỳ phân khúc bất động sản nào, Văn Phú - Invest cũng luôn đặt trải nghiệm sống của cư dân lên hàng đầu, đảm bảo tạo chất lượng sống tốt nhất.

Không gian vàng hồi phục năng lượng và đảm bảo sức khỏe

Mỗi dự án của Văn Phú - Invest đều mang một dấu ấn riêng, được nghiên cứu kỹ lưỡng, nhằm tạo nên một không gian sống lý tưởng thông qua hệ thống tiện ích chú trọng đến hồi phục sức khỏe, tinh thần.

Bể bơi vô cực tại khách sạn Oakwood Residence Ha Noi

Là sản phẩm dẫn dắt xu hướng sống thượng lưu, tại các dự án hạng sang như Grandeur Palace - Giảng Võ hay khách sạn Oakwood Residence, chủ đầu tư Văn Phú - Invest đã bố trí bể bơi ở vị trí đẹp nhất tòa nhà. Tại đây, khách hàng có những giây phút thảnh thơi giữa làn nước xanh mát, đó còn là nơi để sau một ngày làm việc căng thẳng, cư dân có thể ngắm trọn vẹn cảnh hoàng hôn của Hồ Tây lộng gió từ khách sạn Oakwood hay bao quát toàn bộ tầm nhìn Ba Đình lịch sử ngay bể bơi của Grandeur Palace - Giảng Võ.

Đa phần bể bơi tại các dự án của Văn Phú - Invest được bố trí ở trong nhà và là bể bơi bốn mùa để hoạt động bơi lội của cư dân có thể diễn ra đều đặn. Đa số các bể bơi còn được thiết kế đạt tiêu chuẩn thi đấu Olympic với chiều dài 50m, tạo nên một ốc đảo thanh khiết giữa tầng không.

Xuyên suốt mục tiêu cải thiện sức khỏe cho cộng đồng, tại The Terra - An Hưng, các tầng ở dự án đều nghiên cứu bố trí hệ thống cây xanh, mặt nước phù hợp, nơi cư dân có thể thư thái ngắm thiên nhiên trong xanh.

Chủ đầu tư còn bố trí khu BBQ ngay không gian chung ngoài trời của tháp cao tầng giúp các gia đình thêm gắn kết qua mỗi bữa tiệc. Khu vực công cộng được thiết kế thành thư viện dành cho trẻ, để trẻ được phát triển văn hoá đọc, hướng tới xây dựng một cộng đồng tri thức.

Không gian xanh được bố trí tại các tầng dự án The Terra - An Hưng

Thiết kế tối ưu không gian thông minh

Văn Phú - Invest đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu để đưa ra thiết kế sáng tạo, tận dụng không gian thông minh, mang đến trải nghiệm sống độc đáo cho cộng đồng.

Đặt chân đến cầu kính thông minh trên tầng 33 của dự án The Terra - An Hưng, từ mục đích ban đầu giúp lưu thông nhanh chóng giữa 3 toà nhà, phục vụ cho chức năng thoát hiểm, Văn Phú - Invest đã khéo léo sáng tạo chiếc cầu trở thành điểm thư giãn nội khu, ngắm nhìn toàn cảnh phía Tây Thủ đô. Đây còn là biểu tượng đem lại sự độc đáo cho dự án và là minh chứng cho sự chuyên tâm của Văn Phú - Invest trong việc xây dựng không gian sống khác biệt ở mỗi công trình.

Cầu kính được bố trí tại tầng 33 dự án The Terra - An Hưng

Dưới bàn tay của kiến trúc sư tài ba, tại The Terra - An Hưng mặt đứng của tòa nhà là những hình khối được chia nhỏ và tập hợp từ các module phát triển theo chiều đứng, kết thúc đối lập là khối hộp rỗng. Đây cũng là điểm nhấn của công trình, để mỗi khi màn đêm buông xuống, các kẽ hở này lại phát sáng, khắc họa rõ nét hơn hình ảnh chồi cây xanh biếc đang cùng hướng lên bầu trời. Trong bối cảnh đô thị hóa, con người bị choáng ngợp bởi những tòa cao ốc, thiết kế của The Terra - An Hưng không chỉ tạo nên nét kiến trúc đặc sắc cho dự án mà còn mang đến cảm giác thư thái để tận hưởng cuộc sống.

Dự án The Terra - An Hưng

Mang khát vọng kiến tạo cộng đồng an cư chất lượng, Văn Phú - Invest nỗ lực đặt trọn sự thấu hiểu, tận tâm và trên hết là sự tôn trọng với khách hàng. Đó là sự vun đắp cho một không gian sống như mơ, nơi gắn kết giữa con người với thiên nhiên, con người với con người, và là minh chứng rõ ràng cho mục tiêu, triết lý phát triển của Văn Phú - Invest trong gần 2 thập kỷ.