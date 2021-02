Vàng ế, giá “neo” cao

Chiều 18.2, giá vàng miếng SJC giảm 350.000 đồng/lượng so với sáng cùng ngày, biến động này hoàn toàn trái ngược so với đà tăng của kim loại quý trên thị trường thế giới. Giá mua vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC xuống còn 56,05 triệu đồng/lượng và bán ra 56,5 triệu đồng/lượng. Tại Eximbank, giá vàng SJC liên tục “nhảy múa” với 19 lần điều chỉnh giá, cuối ngày giá mua vào của nhà băng này còn 56,2 triệu đồng/lượng và bán ra 56,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji mua vàng miếng với giá 56 triệu đồng/lượng và bán ra 56,5 triệu đồng/lượng... Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC được rút ngắn lại còn 300.000 - 500.000 đồng/lượng so với mức 550.000 - 600.000 đồng/lượng. Thế nhưng, giá vàng SJC vẫn đang cao hơn thế giới 6,9 triệu đồng/lượng.