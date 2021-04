Vào 'cuộc chơi' chuyển đổi số: Hình thành văn hóa số

Trả lời câu hỏi về giải pháp của TP.Đà Nẵng trước những thách thức trong kiểm soát rủi ro dữ liệu, vi phạm quyền riêng tư cá nhân, ông Nguyễn Quang Thanh cho biết TP sẽ triển khai xây dựng Trung tâm Điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) kết nối với Hệ thống Hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn mạng và Hệ thống An ninh mạng phục vụ Chính phủ số của quốc gia. Các dữ liệu mở được mã hóa, mờ hóa để các tổ chức, cá nhân khai thác tạo ra giá trị mới, song phải bảo đảm quyền riêng tư và an toàn. Ngoài ra, TP.Đà Nẵng hoàn thành Hệ thống Trung tâm công nghệ cao, triển khai hiệu quả Hệ thống giám sát thông tin mạng xã hội…

Ông Thanh cũng đánh giá việc xây dựng luật về cơ sở dữ liệu (CSDL) là rất cần thiết, tạo cơ sở để chia sẻ tối đa nguồn tài nguyên quan trọng như dữ liệu số.