Vay tiêu dùng tăng tốc cuối năm

Ngày 25.10, thầy Thi Văn Trí, Hiệu trưởng Trường THPT-THCS Lý Văn Lâm (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau), cho biết từ ngày 23.10 đến nay, nhiều giáo viên và cán bộ của trường này liên tục bị xúc phạm, bị đòi nợ "khủng bố"!

Ngày 25.10, bốn giáo viên bị khủng bố đã đồng ký tên yêu cầu Công an TP.Cà Mau can thiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tư cách người giáo viên. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.