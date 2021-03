VIB chia cổ phiếu thưởng lên 40%

Các cổ đông VIB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 16.000 tỉ đồng bao gồm hình thức chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu 40% và dự kiến phát hành chào bán cổ phiếu. Trong đó, 4.437 tỉ đồng tăng vốn điều lệ từ chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 465,9 tỉ đồng chào bán cổ phiếu. Số vốn tăng thêm dự kiến sử dụng cho việc tăng cường cấp tín dụng 4.403 tỉ đồng; đầu tư tài sản thanh khoản; đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ , sản phẩm, năng lực quản trị rủi ro; đầu tư nâng cấp mạng lưới chi nhánh.

Trong năm 2021, VIB đặt kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản 26%, đưa tài sản của ngân hàng lên trên 300.000 tỉ đồng. Về dư nợ tín dụng, tùy thuộc hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng nhà nước (NHNN) phê duyệt, ngân hàng đặt mục tiêu đưa dư nợ tín dụng lên 225.000 tỉ đồng, tương đương 31%; huy động vốn đạt 235.000 tỉ đồng; mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỉ đồng.

Trong phần thảo luận trước câu chất vấn của cổ đông về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao cho VIB chỉ 8% là khá thấp so với mục tiêu tăng trưởng 31%, ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT VIB cho rằng: “ NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 12% trong năm nay, nhưng NHNN cũng linh động, phụ thuộc vào diễn biến thị trường, tình hình đại dịch để điều chỉnh kế hoạch tăng hay giảm. Các ngân hàng đều được giao tăng trưởng ban đầu ở mức 7 – 11% trong lần đầu tiên, NHNN sau đó sẽ đánh giá độ lành mạnh, sức khoẻ tài chính , độ minh bạch để giao chỉ tiêu bổ sung. Trong 4 năm qua, VIB tăng trưởng tín dụng trung bình 25 - 30%, nên VIB đưa ra con số 31% năm nay”.

Trong năm 2020, tăng trưởng tín dụng của VIB tăng 29,4% so với năm 2019, đạt 171.545 tỉ đồng; tổng tài sản tăng trưởng 33% so với đầu năm, đạt 245.000 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 42% so với năm 2019, đạt 5.803 tỉ đồng; tỷ lệ lợi nhuận trên vốn bình quân (ROE) đạt 30%...