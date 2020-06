VIB dự kiến niêm yết cổ phiếu trên Hose vào tháng 11

Ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VIB cho biết: VIB dự kiến thực hiện niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) trong tháng 11 năm nay. Đây là một thông tin tích cực cho nhà đầu tư khi cổ phiếu VIB nhiều năm qua thuộc nhóm cổ phiếu ngân hàng được săn đón nhưng chưa đưa được vào danh mục đầu tư của các quỹ, các nhà đầu tư lớn do vẫn còn niêm yết trên sàn UpCOM.

Các cổ đông cũng đã thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%, từ 9.245 tỉ đồng lên 11.094 tỉ đồng. Nguồn để tăng vốn lấy từ quỹ đầu tư phát triển ; quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa chia, tổng cộng 1.849 tỉ đồng. Với nguồn vốn tăng thêm, VIB dự kiến sẽ dành phần lớn (1.349 tỉ đồng) để tăng cường cấp tín dụng; 300 tỉ đồng cho đầu tư tài sản; 100 tỉ đồng để nâng cấp mạng lưới chi nhánh và 100 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm và năng lực quản trị rủi ro.

Giải đáp thắc mắc của các cổ đông về việc dịch Covid-19 ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động ngân hàng và VIB đã có biện pháp gì đảm bảo duy trì tăng trưởng kinh doanh, ông Đặng Khắc Vỹ cho biết ngân hàng đã chủ động hỗ trợ giảm lãi suất từ 0,5% đến 2% cho các khách hàng có nợ trung dài hạn có nguy cơ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với dư nợ được hỗ trợ lãi suất lên đến hơn 8.700 tỉ đồng. Với phân khúc khách hàng chất lượng cao và danh mục cho vay với tài sản đảm bảo an toàn, tác động của dịch đến danh mục cho vay của VIB khá thấp, chỉ khoảng 500 tỉ đồng dư nợ của khách hàng có nhu cầu đăng ký cơ cấu lại thời gian trả nợ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, chiếm 0,35% tổng dư nợ của VIB. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu của VIB vẫn duy trì ở mức thấp dưới 2% tại thời điểm 31.05.2020. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 của VIB dự kiến đạt khoảng 2.350 tỉ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, và đạt 52% kế hoạch cả năm, do đó kế hoạch lợi nhuận 2020 là khả thi khi kinh tế hồi phục sau dịch Covid-19.

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của VIB được cổ đông thông qua, theo đó tổng tài sản dự kiến đạt hơn 220.000 tỉ đồng, tăng 20% so với 2019; tín dụng dự kiến tăng 24% (phụ thuộc phê duyệt của NHNN); huy động vốn tăng 19%. Với tác động của Covid-19 tới hoạt động kinh doanh cùng các chương trình dài hạn hỗ trợ khách hàng, ngân hàng dự kiến lợi nhuận đạt tối thiểu 4.500 tỉ đồng tức tăng trưởng hơn 10%; tỷ suất sinh lời trên vốn (ROE) dự kiến đạt 26%.