Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển lĩnh vực kinh doanh đa cấp

Đây là những tín hiệu tích cực về xu hướng phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại Việt Nam.

Top 5 thị trường có tốc độ tăng trưởng doanh thu bán hàng đa cấp nhanh nhất

Theo số liệu của Liên đoàn các hiệp hội bán hàng trực tiếp thế giới (WFDSA), Việt Nam lọt vào top 5 thị trường có tốc độ tăng trưởng doanh thu bán hàng đa cấp nhanh nhất trong năm 2019, chỉ đứng sau Argentina, Uruguay, Israel và Ấn Độ. Trong khu vực Đông Nam Á gồm 10 quốc gia, Việt Nam đứng thứ 5 về doanh thu bán hàng đa cấp, sau Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Phillipines.

Triển lãm Mega Day 2020 - chủ đề “Khởi tạo hành trình mới” thu hút hơn 40.000 lượt khách hàng, nhà phân phối đến tham quan và trải nghiệm

Về số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, Việt Nam giữ vị trí thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á, xếp sau Indonesia, Thái Lan, Phillipines và Malaysia. Bốn thị trường này có số lượng người tham gia bán hàng đa cấp chiếm tỷ lệ cao trong tổng dân số với khoảng 20%. Trong khi đó, tỷ lệ người tham gia bán hàng đa cấp tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 1% dân số. Với vị trí số 1 trong khu vực về tốc độ tăng trưởng doanh thu cùng với lợi thế về dân số đông (khoảng 97 triệu người vào thời điểm tháng 8-2020) thị trường Việt Nam có nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển lĩnh vực kinh doanh đa cấp trong tương lai gần.

Từ 67 doanh nghiệp vào thời điểm cuối năm 2015 giảm xuống còn 26 doanh nghiệp vào cuối năm 2019, đến thời điểm này chỉ còn 21 doanh nghiệp bán hàng đa cấp được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động nhưng doanh thu bán hàng đa cấp tại Việt Nam năm 2019 vẫn đạt hơn 12.500 tỉ đồng tăng gần 17% so với 2018. Trong đó, hơn 82% doanh thu thị trường bán hàng đa cấp tại Việt Nam thuộc về 5 doanh nghiệp dẫn đầu là Amway Việt Nam, Herbalife Việt Nam, New Image Việt Nam, Nu Skin và Oriflame Việt Nam. Các doanh nghiệp còn lại chỉ chiếm hơn 17%. Amway Việt Nam, Herbalife Việt Nam, New Image Việt Nam, Nu Skin và Oriflame Việt Nam cũng là những doanh nghiệp có doanh thu đầu ngành trong 6 tháng đầu năm 2020, với số liệu ước tính là hơn 5.600 tỉ đồng. “Tỷ lệ nghịch giữa tăng trưởng doanh thu bán hàng đa cấp và biến động số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên thị trường đã phần nào phản ánh được sự phát triển dần đi vào chiều sâu và chất lượng của lĩnh vực kinh doanh đa cấp tại Việt Nam trong giai đoạn qua”, báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nêu rõ.

Amway ra mắt mô hình trả thưởng mới Core Plus+ tại Việt Nam, được áp dụng đồng bộ với Amway các nước trên thế giới

Thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo thêm động lực cho nhà phân phối

Không chỉ vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng doanh thu trong giai đoạn khó khăn mà xu hướng tăng trưởng mức hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà do các doanh nghiệp bán hàng đa cấp chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019 cũng tương đồng với xu hướng tăng trưởng doanh thu bán hàng đa cấp. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này là hơn 12% đạt giá trị gần 4.000 tỷ đồng năm 2019. Tỷ lệ hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế trong giai đoạn 2015-2019 thường chiếm trung bình khoảng 34% trong tổng doanh thu bán hàng đa cấp của toàn thị trường.

Amway đầu tư hơn 500 triệu đô la vào các nền tảng kỹ thuật số nhằm cho phép công ty và nhà phân phối đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng

Nhằm tạo động lực cũng như mong muốn tăng thêm thu nhập cho nhà phân phối mới và nhà phân phối đang xây dựng kinh doanh, từ tháng 11/2020 Amway Việt Nam sẽ cho ra mắt chương trình trả thưởng mới Core Plus+ và áp dụng đồng bộ với Amway các nước trên thế giới. Bổ sung và kết nối chặt chẽ với Kế hoạch trả thưởng cơ bản hiện tại, Core Plus+ là chương trình được tập đoàn Amway đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhằm mang lại tiềm năng thu nhập và tưởng thưởng tốt hơn, sớm hơn cho Nhà Phân Phối ở tất cả các cấp độ khi xây dựng nền tảng khách hàng trung thành và phát triển kinh doanh bền vững:

Với Nhà Phân Phối mới: Bắt đầu kinh doanh và có thu nhập ngay từ những đơn hàng đầu tiên khi chia sẻ sản phẩm đến khách hàng, giúp tăng niềm tin và mức độ gắn kết của Nhà Phân Phối.

Với Nhà Phân Phối đang xây dựng kinh doanh: Tưởng thưởng sớm hơn và xứng đáng với nỗ lực kinh doanh bền vững, tạo động lực cho Nhà Phân Phối hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Với Nhà Phân Phối Lãnh đạo: Tiếp tục có tiềm năng thu nhập hấp dẫn khi phát triển kinh doanh lâu dài, hiệu quả.

Song hành cùng chương trình trả thưởng mới là những chiến lược về phát triển công nghệ, giới thiệu sản phẩm mới, xây dựng cộng đồng cũng như các hoạt động huấn luyện kiến thức và kỹ năng cho Nhà Phân Phối nhằm hướng đến mục tiêu không chỉ tăng trưởng trong kinh doanh mà còn hỗ trợ cho Nhà Phân phối được phát triển bản thân và Khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất với Amway.

Triển lãm còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng

Theo ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam: “Ra mắt Core Plus + trong năm nay, chúng tôi hy vọng đây sẽ là đòn bẩy để tạo động lực mạnh mẽ cho những nhà phân phối mới vừa bắt đầu kinh doanh và sẽ là nền tảng vững chắc để họ xây dựng lực lượng khách hàng trung thành và tạo nên cộng đồng Amway trẻ hóa và lớn mạnh theo thời gian”.

Cùng với việc phát triển chương trình kinh doanh tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho nhà phân phối, mới đây Amway Việt Nam cũng đã phối hợp với Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng để phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền của người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng…

Ông Huỳnh Thiên Triều cho rằng, chuỗi những hoạt động này sẽ là giải pháp hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến, thực thi văn bản pháp luật về quyền của người tiêu dùng để tạo cho người tiêu dùng chủ động và ý thức tự bảo vệ bản thân khi tiêu dùng. Đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp trong kinh doanh, từ đó góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy tiêu dùng một cách bền vững hơn.