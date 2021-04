Việt Nam đứng thứ 2 khu vực về tiềm năng phục hồi ngành nông nghiệp thực phẩm

Nhận định trên được tổ chức các công ty thực phẩm và đồ uống Food Industry Asia (FIA) đưa ra trong báo cáo Tác động kinh tế của ngành nông nghiệp thực phẩm tại Đông Nam Á (The Economic Impact of the Agri-Food Sector in Southeast Asia). Báo cáo nhằm đánh giá những thách thức và tác động kinh tế mà ngành nông nghiệp thực phẩm phải đối mặt vào năm 2020.

Với vai trò là trụ cột quan trọng của nền kinh tế quốc gia, ngành nông nghiệp thực phẩm Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu cao trong đại dịch Covid-19 cùng tiềm năng thúc đẩy phục hồi kinh tế đứng thứ 2 trong khu vực. Báo cáo của Công ty tư vấn độc lập Oxford Economics chỉ ra khi ngành nông nghiệp thực phẩm có thể tạo ra động lực lớn cho sự phục hồi kinh tế Việt Nam sau đại dịch, những rủi ro cung cầu, các biện pháp chính sách tài khóa và đại dịch kéo dài có thể làm gián đoạn đà phục hồi của nền kinh tế.

Việt Nam xếp thứ 2/10 quốc gia về kỳ vọng phục hồi kinh tế ngành nông nghiệp thực phẩm với số điểm 6,6/10, chỉ sau Singapore . Kết quả này một phần nhờ Việt Nam đã ngăn chặn sự lây lan virus Covid-19 tương đối sớm và giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Ngành nông nghiệp thực phẩm vẫn có khả năng chống chịu trong đại dịch Covid-19, đạt mức tăng trưởng 4% vào năm 2020, tương đương mức đóng góp tăng 3,7 tỉ USD vào GDP toàn quốc.

Trước đại dịch, ngành nông nghiệp thực phẩm Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn cho nền kinh tế quốc gia. Kết quả từ báo cáo cho thấy ngành nông nghiệp thực phẩm Việt Nam đã đóng góp 86,4 tỉ USD vào GDP trong năm 2019. Hiện ngành này cũng đang cung cấp 27,5 triệu việc làm, chiếm một nửa lực lượng lao động trên cả nước và là nguồn tạo việc làm quan trọng nhất trong nền kinh tế. Ngoài ra, ngành nông nghiệp thực phẩm cũng đóng góp tổng cộng 13,2 tỉ USD vào thu nhập thuế của Việt Nam.

Với kết quả trên, bà Mary Tarnowka, Giám đốc điều hành AmCham Vietnam dùng hai chữ “tuyệt vời” khi nói đến khả năng chống chịu trước những thách thức của đại dịch Covid-19. Bà nói: Đại dịch đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả ngành nghề bao gồm nông nghiệp thực phẩm. Tuy nhiên, với vai trò là trụ cột quan trọng của nền kinh tế quốc gia, ngành nông nghiệp thực phẩm đã thể hiện khả năng chống chịu cao với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm qua. Khủng hoảng cũng là cơ hội cho ngành nông nghiệp thực phẩm góp phần nâng nền kinh tế Việt Nam lên tầm cao mới, thúc đẩy an ninh lương thực và tăng trưởng bền vững, đồng thời tiếp tục là nguồn cung cho hơn một nửa lực lượng lao động của cả nước. “Chúng ta nên tiếp tục đa dạng hóa ngành nông nghiệp thực phẩm như trước đại dịch bằng cách nâng cao năng lực nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao hơn trong công nghệ nông nghiệp, sản xuất và dịch vụ”, bà Tarnowka chia sẻ.

Còn ông Matt Kovac, Giám đốc điều hành FIA cho rằng: “Báo cáo đã nhấn mạnh một loạt thách thức lớn trong cả ngắn hạn và dài hạn mà ngành nông nghiệp thực phẩm Việt Nam phải đối mặt. Điều quan trọng là các nhà hoạch định chính sách phải nhận ra và giải quyết những thách thức này, đặc biệt với quy mô của ngành này trong việc đóng góp tạo việc làm và tăng trưởng GDP tại Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế năm 2021 được dự báo với nhiều khó khăn, chính phủ Việt Nam cần phải lưu tâm đến điểm này khi đưa ra bất kỳ chính sách nào có thể tác động đến ngành”.