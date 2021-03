Việt Nam, One IBC và cuộc hành trình ra biển lớn

Thành lập công ty ở Singapore giảm ngay 10% phí dịch vụ. One IBC Singapore là nhà tư vấn và cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài. Hiện One IBC Singapore đang áp dụng nhiều ưu đãi khi thành lập công ty ở đảo quốc sư tử. Với nhiều năm kinh nghiệm, sự hiểu biết sâu rộng, One IBC Singapore sẽ mang đến chất lượng dịch vụ cao nhất, hiệu quả và chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng. Đến với chúng tôi, doanh nhân và nhà đầu tư có thể an tâm với các hoạt động kinh doanh mà không phải lo về các thủ tục, quy trình để thành lập công ty Singapore. Từ ngày 22 - 28.3, One IBC Singapore sẽ áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt: Thành lập công ty Singapore thời gian trong vòng chỉ từ 1- 2 ngày và giảm ngay 10% phí dịch vụ. Liên hệ ngay với One IBC Singapore để có thêm thông tin khuyến mãi cũng như thủ tục cần thiết mà Quý khách mong muốn. One IBC Việt Nam Địa chỉ: Tòa nhà Asia Trade, 507B Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM, Việt Nam. Hotline: 1800 6758 | Mobile/Zalo/Viber/Whatsapp: +84 84877 7768 Website: www.oneibc.com I Email: vietnam@oneibc.com One IBC Singapore Địa chỉ: 1 Raffles Place, #40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapore 048616 Điện thoại: +65 6591 9991