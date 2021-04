Vietbank hoạt động như thế nào sau 14 năm

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Vietbank cũng có những điểm sáng thực sự nổi bật như: (i) Tổng tài sản đạt 91.505 tỉ đồng (tăng 22.577 tỉ đồng, tăng 33% so với năm 2019, hoàn thành 102% kế hoạch năm 2020, tăng ròng 1.881 tỉ đồng/tháng), dần đưa Vietbank đến ngưỡng ngân hàng có tổng tài sản ở mức 100.000 tỉ đồng; (ii) Tổng huy động vốn gồm GTCG: đạt 69.530 tỉ đồng, duy trì ổn định mức tăng trưởng cao, cả năm tăng ròng 17.584 tỉ đồng (tương đương tăng 33,8%), bình quân tăng 1.465 tỉ đồng/tháng, cơ cấu HĐV cũng dịch chuyển mạnh mẽ từ khách hàng lớn qua khách hàng nhỏ - lẻ; (iii) Số lượng khách hàng mới tăng gần 64.000 khách hàng (tương ứng tăng 42% so với năm 2019); (iv) Tiếp đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng là điểm sáng với mức lợi nhuận đạt gần 38 tỉ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, tăng 402% so với năm 2019. Đây là những điểm sáng, là đòn bẩy để Vietbank có thể tiếp tục đà tăng trưởng về quy mô, cải thiện những điểm hạn chế, nỗ lực vươn mình ra biển lớn.

Vietbank đã ghi những dấu ấn nổi bật khi liên tiếp đươc các tổ chức uy tín vinh danh thông qua các giải thưởng giá trị: “Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”, “Ngân hàng có Sản phẩm/Dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” và “Triển khai công nghệ ngân hàng lõi tốt nhất năm 2020", "Top 100 sản phẩm, dịch vụ Tin & Dùng 2020", "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020”,...

Năm 2021 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Vietbank, năm mở đầu một nhiệm kỳ mới, một giai đoạn hoạt động mới với định hướng “tăng tốc 30%, tăng trưởng quy mô, đồng hành và chia sẻ cùng khách hàng trong mùa Covid-19 đồng thời tập trung đầu tư xây dựng nền tảng vững chắc về nhân sự, công nghệ, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng cho chiến lược phát triển lâu dài được ổn định và bền vững.

Vietbank được biết đến là ngân hàng trẻ nhất ngành ngân hàng, được thành lập từ năm 2007, trải qua gần 14 năm hoạt động và phát triển, Vietbank đã nỗ lực vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, biến động của nền kinh tế nói chung và từ nội tại nói riêng, Vietbank luôn trong tâm thế chủ động, từng bước khẳng định nền tảng nội lực và đạt lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, quản lý tốt rủi ro. Vietbank đã và đang kiên định với mục tiêu hoạt động “tăng trưởng, an toàn, bền vững và hiệu quả”, quyết tâm đưa thương hiệu Vietbank đến gần hơn với khách hàng.

Trên cơ sở triển khai thành công Phương án cơ cấu lại hoạt động giai đoạn 1 (2013 - 2015), đáp ứng tất cả các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về các vấn đề trọng yếu như trở thành công ty đại chúng, không có tình trạng sở hữu chéo, tỷ lệ nợ xấu đưa về ngưỡng dưới quy định… Thực hiện Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của NHNN về việc tất cả các ngân hàng đều phải xây dựng tiếp Phương án cơ cấu lại hoạt động trong giai đoạn 2 (2016 - 2020), Vietbank đã tự xây dựng Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 hướng đến xây dựng ngân hàng TMCP phát triển lành mạnh và đã được NHNN thông qua, cho triển khai thực hiện. Mục tiêu lớn của Vietbank trong giai đoạn sắp tới là “Top 15 ngân hàng thương mại có quy mô tổng tài sản lớn nhất vào năm 2025”.