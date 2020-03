VietBank thay tổng giám đốc

Hội đồng quản trị Vietbank đã thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhung theo nguyên vọng cá nhân vào ngày 13.3. Để bảo đảm điều hành hoạt động kinh doanh liên tục, Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng đã thống nhất bổ nhiệm ông Lê Huy Dũng – Phó Tổng giám đốc Vietbank giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Vietbank và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của Vietbank.

Đây là lần thứ 2 ông Nguyễn Thanh Nhung rời ghế Tổng giám đốc VietBank. Ông Nguyễn Thanh Nhung gắn bó hơn 6 năm với Vietbank trên cương vị tổng giám đốc. Kết quả kinh doanh của Vietbank năm 2019 với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như tổng tài sản đạt 68.980 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40.919 tỉ đồng đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đạt 51.965 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỉ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 114% so với kế hoạch.