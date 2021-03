Vietcombank dành 30 tỉ hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ nghèo tại huyện Mường Lát

Phát huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an đã có chủ trương phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và Vietcombank hỗ trợ “Xây dựng 600 căn nhà ở cho hộ dân nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”.

Theo đó, Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa và Vietcombank sẽ hỗ trợ huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 30 tỉ đồng để xây dựng 600 căn nhà cho các hộ nghèo (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng) đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng: “Nền cứng, mái cứng, vách cứng” theo mẫu thiết kế của Bộ Công an.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lãnh đạo xây dựng Đề án chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhanh chóng vào cuộc để hiện thực hóa chủ trương trên một cách “Sớm nhất, nhanh nhất, chất lượng nhất”, tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà mới, phấn đấu hoàn thành 600 căn nhà bàn giao cho nhân dân trước khi tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Với truyền thống, đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta, trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn hết sức quan tâm, hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống trên cả nước nói chung và địa bàn huyện Mường Lát nói riêng. Đến nay, Bộ Công an đã hỗ trợ xây hàng nghìn căn nhà, các điểm trường bán trú trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu...

Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh, do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, nông nghiệp chậm phát triển nên Mường Lát vẫn là huyện nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, cần sự quan tâm của Nhà nước và người dân trong cả nước.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: Vietcombank rất vinh dự được tham gia đồng hành trong chương trình vô cùng ý nghĩa do Bộ Công an tổ chức và tài trợ 600 căn nhà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách của huyện Mường Lát. Đây cũng là trọng tâm trong chính sách của Vietcombank trong các chương trình an sinh xã hội. Có thể thấy với hoạt động ý nghĩa này, Bộ Công an trong những năm gần đây đã có những đột phá về xây dựng tổ chức bộ máy, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, mang lại đời sống bình yên cho bà con nhân dân và trên nhiều lĩnh vực hoạt động, trong đó có ngành ngân hàng.

Năm 2019-2020, Vietcombank cũng đã vinh dự được tham gia tài trợ 200 căn nhà tại huyện Mường Nhé với số tiền 10 tỉ đồng do Bộ Công an tổ chức thực hiện. Vietcombank tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an và hệ thống chính trị tỉnh cũng như sự tham gia và ủng hộ của bà con nhân dân thì trong vòng 2 tháng, 200 căn nhà sẽ được xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo khang trang và chất lượng để bàn giao cho các hộ nghèo như chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển, bên cạnh việc hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Vietcombank luôn nỗ lực để đem lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng và quan tâm, chú trọng đến công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành Ngân hàng, luôn hướng đến một ngân hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng.