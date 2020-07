Vietcombank nhận 3 giải thưởng quốc tế uy tín về ngân hàng bán lẻ

Vietcombank Visa Signature - Thẻ tín dụng 5 sao vượt trội Năm 2019, Vietcombank cho ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Visa Signature dành cho khách hàng ưu tiên Vietcombank Priority. Visa Signature sử dụng được trang bị các tính năng hiện đại, tiên tiến như ứng dụng công nghệ chip không tiếp xúc và giải pháp xác thực 3D-Secure (Visa Secure) cho các giao dịch thanh toán trực tuyến. Chủ thẻ Visa Signature có thể trải nghiệm thanh toán "chạm nhanh" Tap-and-Go tại hàng triệu điểm bán trên toàn cầu. Thẻ Vietcombank Visa Signature mang tới những đặc quyền đẳng cấp 5 sao trên nhiều lĩnh vực như bảo hiểm, sức khỏe, phòng chờ thương gia tại sân bay, du lịch, thể thao và nhiều dịch vụ hỗ trợ độc đáo. Giải thưởng “Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam” đã khẳng định dấu ấn của Vietcombank trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo mang đến những sản phẩm thẻ ưu việt cho khách hàng. Giới thiệu về The Asian Banker The Asian Banker là tổ chức đánh giá và xếp hạng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của châu Á. The Asian Banker có trụ sở chính tại Singapore và có văn phòng tại Malaysia, Manila, Hồng Kông, Bắc Kinh và Dubai, các văn phòng đại diện ở London, New York và San Francisco. The Asian Banker hoạt động trong 3 mảng kinh doanh cốt lõi: xuất bản, dịch vụ nghiên cứu và tổ chức các diễn đàn về tài chính. Website: www.theasianbanker.com Thông tin chính thức về Giải thưởng The Asian Banker Vietnam 2020 xem tại: http://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/vietcombank-was-awarded-best-retail-bank,-best-credit-card-product-and-best-mobile-banking-app-at-the-asian-banker-vietnam-awards-2020