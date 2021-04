Vietcombank tham vọng lợi nhuận 2 tỉ USD, dọn ổ đón 'đại bàng'

Sáng 23.4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) lần thứ 14, năm 2021.

Báo cáo tại đại hội, ban lãnh đạo Vietcombank cho biết, năm 2020, ngân hàng này đạt nhiều kết quả ấn tượng và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch được giao, vươn lên mạnh mẽ để dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô lợi nhuận, chất lượng tài sản.

Cụ thể, tổng tài sản đến 31.12.2020 đạt 1.326.230 tỉ đồng, tăng 8,5% so với năm 2019, đạt 101,3% kế hoạch năm 2020 do ĐHĐCĐ giao. Dư nợ tín dụng đạt 845.128 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2019, nằm trong mức trần định hướng tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng nhà nước giao. Tổng huy động vốn đạt 1.053.128 tỉ đồng, tăng 10,9% so với 2019, đạt 103,9% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank năm 2020 đạt 23.050 tỉ đồng, tương đương năm 2019, đạt 116,3% kế hoạch. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Vietcombank là ngân hàng tiên phong triển khai đồng bộ gói giải pháp hỗ trợ, đồng hành doanh nghiệp, cá nhân do tác động của dịch bệnh và thiên tai thông qua các gói hỗ trợ với mức hỗ trợ giảm lãi suất với giá trị 3.700 tỉ đồng.

Trả lời câu hỏi của cổ đông tại phiên họp về mục tiêu lợi nhuận tăng 11% trong năm 2021 là tương đối khiêm tốn so với mặt bằng chung 20 - 30% toàn hệ thống, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cho biết, con số này dựa trên hạn mức tăng trưởng tín dụng 10,5% được Ngân hàng nhà nước giao, huy động vốn khoảng 7%. Mức 11% theo ông Thành, là phù hợp và đây mới chỉ là kế hoạch.

“Thực tế, trong suốt các năm qua, mục tiêu lợi nhuận của Vietcombank đều đạt và vượt kế hoạch. Năm nay, chúng ta có dư địa rất lớn. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên tới 380%, là mức cao nhất toàn hệ thống và trong lịch sử của ngành”, ông Thành nói.

Chia sẻ thêm về kết quả kinh doanh quý 1/2021, ông Thành cho biết: “Hết quý 1, lợi nhuận của Vietcombank đã tăng 70% so với cùng kỳ, đạt hơn 8.000 tỉ đồng. Với kết quả khả quan như vậy, năm nay, Vietcombank hoàn toàn có thể đạt và vượt 70% chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, tăng trưởng tín dụng trong kỳ của ngân hàng đạt 3,7% và vẫn là ngân hàng có quy mô tăng trưởng cao nhất toàn ngành”.

Ông Thành cho biết thêm, dự kiến đến năm 2025, lợi nhuận của Vietcombank sẽ đạt 2 tỉ USD, gấp đôi con số của năm 2020, trong đó bán lẻ chiếm 50%.

Về câu hỏi, định hướng tín dụng thời gian tới, theo lãnh đạo Vietcombank, ngân hàng vẫn tập trung kiểm soát rủi ro thận trọng; mở rộng tín dụng lĩnh vực bán lẻ. Đặc biệt, với lợi thế là ngân hàng có quy mô giao dịch lớn nhất với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), sắp tới, Vietcombank sẽ mở rộng giải ngân tín dụng vào các khu công nghiệp.