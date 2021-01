VietinBank ‘cắt’ 5.000 tỉ đồng lợi nhuận hỗ trợ khách hàng dịch Covid-19

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, VietinBank tiếp tục chủ động nỗ lực tái cơ cấu toàn diện mọi mặt hoạt động, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang cải thiện chất lượng dịch vụ… Nhờ đó, kết quả kinh doanh đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Cụ thể, dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 7,7% so với 2019; huy động vốn được cân đối tối ưu với tốc độ tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn được tiết giảm mạnh trong bối cảnh thu nhập lãi gặp nhiều khó khăn, trong đó nguồn vốn huy động tăng 11% so với năm 2019, tỷ lệ LDR (dư nợ tín dụng trên vốn huy động) được đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng nhà nước (NHNN).

Đáng chú ý, nguồn vốn Casa (tiền gửi không kỳ hạn) tiếp tục được cải thiện tăng 15,5% so với năm 2019. Đặc biệt, thu nhập ngoài lãi tăng 35,2% so với năm 2019, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng từ 16,5% năm 2019 lên gần 20,1% năm 2020. Trong đó, thu thuần dịch vụ tăng gần 12% so với năm 2019, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 24% so với năm 2019, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vốn tăng 70% so năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cho vay và trái phiếu nội bảng ở mức khoảng 130%, cao hơn năm 2019.