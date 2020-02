VietinBank đồng hành cùng doanh nghiệp với nhiều gói tín dụng ưu đãi

Các gói tín dụng này được triển khai với mục đích tạo nguồn vốn dồi dào với chi phí hợp lý giúp doanh nghiệp phát triển và đặc biệt là các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) hiện nay.

Trong bối cảnh bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 như hiện nay,

VietinBank cung cấp nhiều chương trình tín dụng phục vụ đa dạng nhu cầu vốn của từng phân khúc khách hàng doanh nghiệp (KHDN) như: Chương trình Đồng hành cùng KHDN lớn; Đồng hành cùng KHDN vừa và nhỏ (VVN); Đồng hành cùng KHDN FDI; Gói tín dụng quý I/2020 với các lãi suất cho vay hấp dẫn, hỗ trợ DN.

Bên cạnh đó, VietinBank còn tận dụng các nguồn vốn ưu đãi để có chính sách ưu tiên đối với các ngành nghề đặc thù, hỗ trợ hoạt động SXKD của cộng đồng DN trong ngành. VietinBank đã phát triển các chương trình và gói sản phẩm, dịch vụ (SPDV) toàn diện hướng tới các ngành như: Chương trình ưu đãi đối với KHDN VVN Ngành Thương mại phân phối; Chương trình ưu đãi cho vay VNĐ trung dài hạn lãi suất có định đối với KHDN năm 2020...

Cụ thể:

1. Đối với Chương trình Đồng hành cùng KHDN lớn/KHDN VVN/KHDN FDI: KHDN có nhu cầu vay vốn/Chiết khấu/Bao thanh toán ngắn hạn bằng VNĐ/USD phục vụ hoạt động SXKD (không bao gồm khoản vay phục vụ đầu tư, kinh doanh BĐS) sẽđược hưởng các chính sách ưu đãi như sau:

- Đối với phân khúc KHDN Lớn lãi suất cố định ưu đãi vay VNĐ là 5,9%, vay USD từ 2,8%.

- Đối với phân khúc KHDN VVN lãi suất cố định ưu đãi vay VNĐ là 6,5%, vay USD từ 3,1%.

- Đối với phân khúc KHDN FDI lãi suất cố định ưu đãi vay VNĐ là 5,9%, vay USD từ 2,8%.

Ưu đãi lãi suất (chỉ áp dụng khi KH đáp ứng các điều kiện theo quy định của từng Chương trình) và thời gian ưu đãi tương ứng với kỳ hạn khoản vay của từng đối tượng khách hàng.

2. Gói tín dụng dành cho KHDN Quý I/2020: Chương trình áp dụng cho cả khoản vay/CK, BTT bằng VNĐ/USD có kỳ hạn đến 6 tháng (LSCV chỉ từ 5% với khoản vay VNĐ và từ 2,8% đối với khoản vay USD). Ngoài ra, Gói ưu đãi cho phép tần suất điều chỉnh lãi suất tối đa 3 tháng 1 lần giúp giảm thiểu rủi ro lãi suất cho khách hàng trong ngắn hạn

3. Cho vay KHDN VVN lĩnh vực thương mại, phân phối: Đối tượng áp dụng là những KHVVN thuộc nhóm ngành thương mại, phân phối có nhu cầu vay vốn ngắn hạn bằng VNĐ phục vụ hoạt động SXKD. Ưu đãi lãi suất (chỉ áp dụng khi KH đáp ứng các điều kiện theo quy định của từng Chương trình) với lãi suất cố định tối thiểu 6,2%/năm và thời gian ưu đãi tối đa 90 ngày.

4. Chương trình cho vay VNĐ trung dài hạn lãi suất cố định: Đối tượng áp dụng là những KHDN có nhu cầu vay vốn trung dài hạn bằng VNĐ phục vụ SXKD và/hoặc đầu tư dự án. Ưu đãi lãi suất (chỉ áp dụng khi KH đáp ứng các điều kiện theo quy định của từng Chương trình) với lãi suất cố định tối thiểu 8,1%/năm và Thời gian ưu đãi tối đa 05 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên của dự án (Trong thời gian ưu đãi LSCV, tần suất điều chỉnh LSCV tối đa bằng thời gian ưu đãi LS).

Ngoài ra ngay những ngày đầu năm 2020, VietinBank đã triển khai nhiều chương trình dành cho KHDN. Như với Gói SPDV dành cho KHDN sử dụng lại hoặc mở mới tài khoản thanh toán triển khai từ ngày 3.2.2020, khách hàng có thể hưởng thời gian ưu đãi lên đến 12 tháng với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như: Miễn phí 100% mở tài khoản thanh toán số đẹp (áp dụng cho 3 số cuối); Miễn 100% phí trên Internet Banking gồm phí duy trì, phí chuyển tiền VND trong và ngoài hệ thống, phí nộp ngân sách nhà nước. VietinBank miễn 100% phí chuyển tiền ngoại tệ đến gồm nguồn tiền đến từ nước ngoài hoặc nguồn tiền đến từ nước ngoài do VietinBank làm đầu mối chuyển tiếp; nguồn tiền đến từ nước ngoài do ngân hàng trong nước hoặc ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam chuyển tiếp; Miễn 100% phí chi lương cho doanh nghiệp. Đồng thời, cũng miễn 100% phí cho dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử trên phầm mềm kế toán AM note của NC9, MISA gồm phí duy trì; phí giao dịch chuyển tiền trong và ngoài hệ thống VietinBank qua kết nối ngân hàng điện tử.Đặc biệt, khách hàng đủ điều kiện tham gia các chương trình “Đồng hành cùng KHDN” của VietinBank sẽ có cơ hội được hưởng ưu đãi giảm trừ lãi suất cho vay từ 0,2% - 0,5%/năm so với mức sàn lãi suất cho vay.