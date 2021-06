VietinBank phát hành hơn 1,08 tỉ cổ phiếu trả cổ tức

Lượng cổ phiếu VietinBank tăng tương đương tỷ lệ cổ tức bằng hơn 29,1%, nâng mức vốn điều lệ hiện tại từ hơn 37.234 tỉ đồng lên hơn 48.057 tỉ đồng. Với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 10.823 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Số lượng cổ phiếu này dự kiến sẽ thực hiện vào quý 3 và 4 năm 2021.

VietinBank dự kiến sẽ dùng toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm để phục vụ kinh doanh bao gồm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ, mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư và kinh doanh khác, mở rộng mạnh lưới hoạt động…

Theo cơ cấu cổ đông tính đến cuối năm 2020 của VietinBank, tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước do Ngân hàng Nhà nước nắm giữ 64,46%, cổ đông nước ngoài chiếm 28,88% (trong đó The Bank of Tokyo - Misubishi UFJ, Ltd nắm giữ 19,73%), các cổ đông trong nước hơn 5,5% và tổ chức khác 1,15%.

Giá cổ phiếu CTG sáng 2.6 giảm nhẹ 100 đồng/cổ phiếu, xuống còn 52.500 đồng/cổ phiếu. Đây là biến động chung của nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm đồng loạt. Tuy nhiên so với 1 tháng trở lại đây, cổ phiếu CTG tăng trên 28,6%.