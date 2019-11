Vietnam Airlines cấm ký gửi pin Lithium hư hỏng trong hành lý

Chính sách tập trung phát triển các KCN lớn tại Bến Cát, ngừng mở rộng các KCN ở Dĩ An, Thuận An của UBND tỉnh Bình Dương đã tạo thành “làn sóng” kéo theo hàng ngàn chuyên gia đổ về Bến Cát tìm mua căn hộ an cư.