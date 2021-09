Vietnam Airlines xin cơ chế đặc biệt để duy trì niêm yết cổ phiếu trên HOSE

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa gửi kiến nghị tới Thủ tướng tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 26.9 cho phép xem xét doanh nghiệp này là trường hợp đặc biệt được duy trì niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong giai đoạn ngắn có thể âm vốn chủ sở hữu. Theo quy định hiện hành tại Khoản 1, Điều 120, Nghị định 155/2020, cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc nếu có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong ba năm liên tục; tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp; vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét. Thực tế 6 tháng đầu năm 2021, Vietnam Airlines lỗ ròng hợp nhất 8.421 tỉ đồng. Tổng cộng số lỗ lũy kế đến hết ngày 30.6.2021 của hãng hàng không quốc gia này là 17.772 tỉ đồng. Điều này khiến Vietnam Airlines âm vốn chủ sở hữu hơn 2.750 tỉ đồng. Vietnam Airlines giải thích chỉ riêng quý 2.2021 vừa qua, công ty bị lỗ hợp nhất hơn 4.528 tỉ đồng, nhiều hơn con số lỗ hơn 3.000 tỉ đồng của quý 2.2020. Nguyên nhân chủ yếu là do đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành hàng không toàn cầu, trong đó có Vietnam Airlines. Tổng doanh thu và thu nhập khác trong quý 2 vừa qua giảm 26,5% so với quý 2.2020, tương ứng giảm hơn 1.635 tỉ đồng. Ngoài ra, còn do lợi nhuận sau thuế của các công ty con liên quan đến cung cấp dịch vụ hàng không như Vaeco, Nasco... cũng giảm mạnh.