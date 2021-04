VNG có lãi hơn 190 tỉ đồng dù đặt kế hoạch lỗ nặng trong năm 2020

Ngày 9.4, Công ty cổ phần VNG công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 với những con số khả quan dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2020 đạt hơn 6.024 tỉ đồng, tăng 16,3%, tương đương tăng 846 tỉ đồng so với năm 2019. Tuy nhiên giá vốn tăng 23%, tương đương 630 tỉ đồng nên tỷ lê lợi nhuận gộp/doanh thu giảm 3% so với năm 2019. Mặc dù doanh thu vẫn tăng so với năm trước đó nhưng vẫn thấp hơn 10% kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua hồi tháng 6.2020.

Riêng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của VNG đạt hơn 193 tỉ đồng, giảm 57% so với năm 2019. Tuy nhiên, so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là lỗ 246 tỉ đồng thì kết quả lợi nhuận này lại tăng rất mạnh.

VNG vẫn đang trong giai đoạn đầu tư cho các công nghệ mới như ZaloPay hay các dự án xây dựng quy mô lớn như VNG Data Center (dự kiến hoàn thành cuối năm 2021). Bên cạnh đó, từ giữa năm 2020, VNG cũng thay đổi chiến lược khi quyết định sẽ đầu tư mạnh cho các start-up công nghệ giàu tiềm năng của Việt Nam, hướng tới một hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ trong nước lớn mạnh.

Chẳng hạn trong quý 4/2020, VNG đã đầu tư hơn 80 tỉ đồng vào start-up vận tải công nghệ Ecotruck, nắm giữ 20% cổ phần của doanh nghiệp này; tháng 3.2021, VNG tiếp tục công bố thương vụ đầu tư vào Got It - doanh nghiệp cung cấp nền tảng quà tặng điện tử cao cấp của Việt Nam - với giá trị đầu tư chiến lược lên đến 138 tỉ đồng tương đương 29,83% vốn cổ phần.

Ngoài ra công ty cũng tiếp tục đầu tư cho các dự án Trách nhiệm Cộng đồng (Corporate Social Responsibility) như dự án chạy bộ cộng đồng UpRace mùa thứ ba ghi nhận thành tích ấn tượng với 3 triệu km chạy, gần 115.000 vận động viên tham gia, đóng góp hơn 3 tỉ đồng cho 4 tổ chức xã hội đồng hành cùng dự án: Newborns Vietnam, Green Viet, VietSeeds và Operation Smile Vietnam…