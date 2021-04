Vô hiệu hóa sim, 'bốc hơi' tài khoản

Tương tự, chị N.T.H.M (ngụ TP.HCM) cũng bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 50 triệu đồng. Ngày 18.1, chị M. được một người gọi điện, tự xưng là nhân viên của Vinaphone và thông báo chị đang dùng gói 3G, nên chuyển sang 4G. Thấy tiện, chị M. đồng ý. Ngay sau đó, người này hướng dẫn chị nhập dãy ký tự *938*…# trên điện thoại của chị và dặn tắt máy, 30 phút sau khởi động lại. Sau khi khởi động lại máy, chị M. nhận thấy sim của mình bị vô hiệu hóa, không có sóng.

Hai ngày sau mới khôi phục sim, chị M. nhận được tin nhắn từ Fe Credit thông báo dư nợ gần 50 triệu đồng dù trước đó chưa từng kích hoạt tài khoản tín dụng của Fe Credit. Ngay trong thời điểm sim của chị bị vô hiệu hóa thì thẻ tín dụng Fe Credit đã được kích hoạt, lấy mã OTP gửi đến số điện thoại mà kẻ gian đã lấy cắp của chị để sử dụng thanh toán cho các giao dịch phát sinh tại FPT Shop Q.10 (TP.HCM).

Tuần qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá ổ nhóm sử dụng công nghệ cao để làm CMND giả mạo lừa đảo gần 500 triệu đồng của Công ty tài chính Fe Credit. Khám xét khẩn cấp nơi ở, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa đã thu giữ 37 CMND giả với nhiều tên và địa chỉ ở các tỉnh thành khác nhau nhưng lại có gắn ảnh các đối tượng trên CMND; 27 thẻ sim điện thoại chưa sử dụng, 1 bộ máy tính, 1 máy in màu, 1 bộ máy dập quốc huy và công an hiệu, 1 máy ép plastic… là các dụng cụ bọn chúng dùng để làm CMND giả cùng nhiều tài liệu liên quan.