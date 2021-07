'Vua hàng hiệu' xin Thủ tướng cho chuẩn bị thành lập hãng bay

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần IPP Air Cargo nêu nhiều quan điểm không đồng tình với các lý do của Bộ GTVT liên quan đến kiến nghị chưa xem xét cho phép thành lập hãng hàng không mới trong giai đoạn hiện nay (bao gồm cả việc thành lập hãng hàng không chuyên chở hàng hóa) để hạn chế tối đa khả năng mất cân đối cung/cầu của thị trường, gây ảnh hưởng tới su phát triển bền vững của ngành hàng không do ảnh hưởng của đại dịch Covid

Cụ thể, theo ông Hạnh, đại dịch Covid-19 đã gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng cũng là cơ hội cho các ngành nghề mới phát triển, việc thay đổi xu thế, thói quen tiêu dùng của người dân toàn thế giới dẫn tới các doanh nghiệp phải chấp nhận và thích nghi với bối cảnh mới. Cũng do đại dịch, chi phí vận tải thời gian qua tăng cao kỷ lục, trong đó cước vận tải biển tăng gấp 6 lần năm 2020 và có thể tiếp tục tăng kéo theo giá cước vận chuyển hàng không tăng đột biến. Thực tế trong khu vực cho thấy, nhu cầu thuê tàu bay charter để chở hàng tăng vọt nhưng rất khó khăn mới thuê được tàu bay để giải phóng hàng hóa tồn đọng. Điều này dẫn tới chi phí hàng hóa, nguyên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu, nguy cơ lạm phát, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, tính đến 28.6, các hãng hàng không đã hoán đổi 9 tàu bay sang chở hàng theo hình thức tháo ghế hành khách để chở hàng trên khoang. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đánh giá hình thức tháo ghế hành khách đế chở hàng cũng chỉ là tạm thời, chưa phải là một hình thức vận tải hàng hóa chuyên nghiệp. Khi thị trường hàng không hồi phục (năm 2022) thì việc các hãng hàng không hiện tại quay lại phục vụ hành khách sẽ vẫn tạo ra khoảng trồng trong vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, việc vận chuyển hàng hóa băng tàu bay chuyên biệt là một mảng kinh doanh khác so với vận chuyển hành khách, đòi hỏi bộ máy hoạt động, quy trình vận hành hoàn toàn khác. Do đó, các hãng hàng không hiện tại muốn vận chuyển hàng hóa cần phải xây dựng hệ thống riêng dành cho hàng hóa. Việc tận dụng tàu bay chở khách để chở hàng sẽ liên quan đến nhiều vấn đề như bảo hiểm, hiệu quả tài chính và an toàn hàng không ...