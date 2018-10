'Vượt lên người khổng lồ'

Trần Uyên Phương tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Bradford (Singapore), từng tham gia chương trình đào tạo lãnh đạo, chủ sở hữu của Đại học Harvard, Mỹ. Chuyện nhà Dr.Thanh là cuốn sách đầu tay của Trần Uyên Phương do Nhà xuất bản Phụ nữ xuất bản năm 2017. Competing with Giants là cuốn sách thứ hai của cô, viết bằng tiếng Anh cùng 2 đồng tác giả người Anh và người Mỹ (Jackie Horne & John Kador). Trần Uyên Phương là Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nữ doanh nhân thuộc thế hệ thứ hai trong công ty do bố mẹ cô thành lập năm 1994. Ngoài việc quản lý Nhà máy Number 1 Chu Lai, Trần Uyên Phương hiện là Ủy viên Ban Chấp hành của Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, đồng thời cũng là thành viên Ban Chấp hành của Chi hội Doanh nhân trẻ thế giới (YPO) tại Việt Nam.