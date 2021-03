Vượt tiến độ 30 ngày, Bcons Garden chính thức cất nóc

Đại diện Tập đoàn Bcons cho biết, tính đến ngày cất nóc dự án, công trường đã đạt được 1.000.000 giờ lao động an toàn. So với kế hoạch đề ra trước đó, hoạt động thi công khu căn hộ Bcons Garden vượt tiến độ 30 ngày. Khu căn hộ Bcons Garden được khởi công từ tháng 9.2019.

Tập thể Bcons phấn khởi khi công trình khu căn hộ Bcons Garden đã đi được 2/3 chặng đường xây dựng

Trong suốt 18 tháng thi công vừa qua, mỗi ngày tại công trường luôn có hàng trăm công nhân và kỹ sư thay phiên nhau túc trực nhằm đảm bảo tiến độ thi công đúng theo lịch trình.

Cũng theo đại diện Bcons, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons chia sẻ, dù rằng tiến độ thi công thần tốc nhưng chất lượng thi công vẫn được đảm bảo đến từng chi tiết và quan tâm đặc biệt đến vấn đề an toàn lao động cũng như chất lượng môi trường tại dự án.

Khu căn hộ Bcons Garden là dự án thứ 3 đã được Bcons cất nóc, tính từ năm 2019 đến nay. Trong năm 2020, dự án Bcons Suối Tiên đã đón cư dân vào ở và Bcons cũng đã tiến hành trao sổ chủ quyền cho từng căn hộ. Và từ tháng 3.2021 này, Bcons cũng đang tiến hành bàn giao các căn hộ Bcons Miền Đông cho khách hàng, thời gian thi công và hoàn thiện dự án này cũng vượt tiến độ so với ban đầu.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons trò chuyện cùng đội ngũ kỹ sư ngay tại công trình

Vì vậy, “Lễ cất nóc chung cư Bcons Garden không chỉ là sự kiện quan trọng trong tiến độ xây dựng của dự án Bcons Garden mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển của Bcons. Từ công ty tư vấn thiết kế, xây dựng, giờ đây chúng tôi chuyển mình trở thành chủ đầu tư, nhà phát triển dự án có quy mô. Đảm bảo tiến độ chính là minh chứng mạnh mẽ nhất cho cam kết về các tiêu chuẩn chất lượng mà chúng tôi đem đến cho khách hàng. Qua đó giúp khách hàng an tâm và tin tưởng hơn khi chọn các dự án của Bcons đầu tư và phát triển để an cư”, ông Lê Như Thạch chia sẻ thêm.

Như đánh giá của đại diện Ngân hàng Quân Đội - MB Bank chi nhánh quận 9, MB Bank rất hài lòng về tiến độ thi công tại dự án khu căn hộ Bcons Garden. Sự kiện công trình thi công vượt cả tiến độ dự kiến không chỉ khẳng định uy tín của Bcons mà còn giúp cho khách hàng, phía MB Bank tin tưởng hơn. Vì vậy, MB Bank cam kết sẽ đồng hành cùng Bcons và khách hàng của Bcons.

Đại diện Bcons trao thưởng cho các đơn vị tại lễ cất nóc

Cũng với sự đánh giá cao về uy tín của Bcons, như chia sẻ của các đối tác tại lễ cất nóc, các đơn vị rất hài lòng khi đồng hành cùng Bcons. Không ít các đối tác cho biết, họ đã đi cùng Bcons ngay từ dự án đầu tiên. Qua việc thi công vượt tiến độ với khu căn hộ Bcons Garden quy mô lớn đến 1,6 ha là sự minh chứng cho sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Bcons.

Bcons Garden hứa hẹn sẽ là một điểm an cư mới đáng chú ý tại Bình Dương, khởi đầu cho lối sống đô thị mới tại thành phố Dĩ An với không gian sống hiện đại tiện nghi với chuỗi tiện ích phục vụ ngay trong khuôn viên khu căn hộ. Khu căn hộ Bcons Garden gồm 2 tầng hầm và 4 khối nhà cao 29 tầng cung cấp hơn 1.800 căn hộ. Dự án do Công ty cổ phần Địa ốc Bcons làm chủ đầu tư và Tổng thầu thi công xây dựng là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons.

Dự án tọa lạc ngay trong khu trung tâm hành chính Dĩ An, tiếp giáp với 3 mặt tiền đường lớn. Từ đây, chỉ trong đã di chuyển vào đến thành phố Thủ Đức, TP.HCM thông quan nhiều tuyến đường lớn như Quốc lộ 1K, Đại lộ Độc Lập.

Theo tiến độ thi công, trong tháng 3.2021 này, toàn bộ 4 tháp căn hộ sẽ hoàn tất cất nóc và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện để đảm bảo tiến độ về thời gian bàn giao căn hộ đã cam kết với khách hàng là quý 2/2022.