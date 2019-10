Wyndham Soleil Đà Nẵng: Công trình đặc biệt thì chất lượng phải xứng tầm

Đó là chia sẻ của đại diện chủ đầu tư PPC An Thịnh khi nói về dự án Wyndham Soleil Đà Nẵng - đang đi vào giai đoạn hoàn thành.

Điểm nhấn xứng tầm với giá trị hạ tầng của Đà Nẵng

Công trường xây dựng dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Wyndham Soleil Đà Nẵng, vào thời điểm quí 3/2019, đang rất nhộn nhịp. Những tòa nhà đã và đang hoàn thành chính thức được giới thiệu, với sự quan tâm cao của giới đầu tư và những công dân hiện đại có yêu cầu cao về các dịch vụ tiện nghi, nhằm phục vụ cho cuộc sống.

Tọa lạc ngay ngã ba Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp, trên tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa của TP.Đà Nẵng, Wyndham Soleil Đà Nẵng có tầm nhìn bao trọn cả một vùng trời biển xanh ngắt của bãi biển Mỹ Khê, sừng sững như một mối duyên lành của PPC An Thịnh và một trong những thành phố đáng sống tại Việt Nam này.

PPC An Thịnh mạnh dạn bỏ ra hơn 10 triệu USD để mời các đơn vị tư vấn cho Wyndham Soleil Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Phó tổng giám đốc PPC An Thịnh cho biết: "Vào thời điểm năm 2016, vẫn chưa ai biết đến sự có mặt của Wyndham Soleil Đà Nẵng, thay vào đó là không ít hoài nghi về một công trình “giậm chân tại chỗ” đã lâu của chủ đầu tư cũ. Thế nhưng, chỉ sau 2 năm âm thầm và lặng lẽ, năm 2018, tòa tháp đầu tiên của tổ hợp Wyndham Soleil Đà Nẵng đã được cất nóc, và giờ đây, đang chuẩn bị được đưa vào vận hành. Vì thế, khi đầu tư vào khu đất này, PPC An Thịnh muốn biến dự án này trở thành một biểu tượng mới của TP.Đà Nẵng, Wyndham Soleil Đà Nẵng như một mối duyên lành của chúng tôi".

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn PPC An Thịnh

Đầu tư hoàn hảo đến từng chi tiết

Theo chia sẻ của ông Phạm Ngọc Bình - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn PPC An Thịnh thì Wyndham Soleil Đà Nẵng được xây dựng với những thiết kế đặc biệt về kiến trúc, và được chủ đầu tư quan tâm kỹ lưỡng đến từng chi tiết, nhằm mang lại chất lượng tốt nhất cho người sử dụng. PPC An Thịnh củng cố rằng nội thất hay kiến trúc cũng không thể tách rời chất lượng hoàn hảo.

“Với tư cách là chủ đầu tư, chúng tôi đã chọn những đối tác về vật liệu tốt nhất cho dự án”, theo ông Phạm Ngọc Bình. Đầu tiên khi chọn những nhà thầu cho từng hạng mục, tất cả những đơn vị có dấu hiệu làm ăn gian dối đều bị loại hết, thẳng tay và không phải suy nghĩ gì quá nhiều cả. Khi bắt tay vào xây dựng dự án, chúng tôi lựa chọn bê tông mác 700, việc sử dụng vật liệu này là một sự thách thức với các đơn vị cung cấp. Hơn nữa, Wyndham Soleil Đà Nẵng là một trong số các dự án ven biển cao tầng nhất Việt Nam, tầm nhìn thẳng ra biển Đông mà không bị khuất lấp, che chắn bởi những nhà cao tầng khác. Chủ đầu tư đã phải làm việc nỗ lực với các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công và kĩ thuật để đảm bảo đạt độ an toàn về xây dựng, chịu được gió cấp độ 2. Không phải tự nhiên mà Wyndham Soleil Đà Nẵng nhận được 3 giải thưởng danh giá về kiến trúc là Best Condo Development, Mixed - Architecture Vietnam và Best Condo Development.

Ông Phạm Ngọc Bình - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn PPC An Thịnh

"Để mang lại chất lượng tốt nhất cho người sử dụng, chúng tôi đã phải dành cả tầng 4 của tòa Ethereal để thử nghiệm những hạng mục nội thất, hay vật liệu gắn tường. Bản thân tôi, những đồng nghiệp khác đã trải nghiệm sống thử trong các căn hộ mẫu đó, với tâm thế của người sử dụng, để biết được phải đưa vào những vật liệu nào cho phù hợp, có tính thẩm mỹ nhưng không phá vỡ cảnh quan chung, thân thiện với môi trường. Trong quá trình xây dựng dự án, nhiều lần chúng tôi quyết định thay thế một hạng mục nội thất hoặc vật liệu nào đó, và có những hạng mục đắt gấp đôi dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đã là một dự án nổi bật, thì chất lượng cũng phải đúng nghĩa xứng tầm, lãnh đạo tập đoàn đã xác định rất rõ ràng điều đó... Nếu bạn đã vào thăm quan toà Ethereal của chúng tôi, bạn sẽ thấy, ở tầng dưới không có cảm giác bí bách, ở tầng trên không có cảm giác chênh vênh, rất hài hoà, thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Chúng tôi rất tự hào là đã mang đến chất lượng công trình tốt nhất cho người sử dụng", ông Bình chia sẻ.

Vào thời điểm PPC An Thịnh giới thiệu dự án Wyndham Soleil Đà Nẵng ra thị trường, tên đơn vị quản lý và vận hành dự án vẫn còn bỏ trống. Sau này, PPC An Thịnh và Wyndham mới tìm đến với nhau. PPC An Thịnh thực chất cũng đã đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng biết rằng, để có thể tìm kiếm được một đơn vị vận hành có năng lực, có tâm và có tầm để quản lý, vận hành cho dự án lớn này không phải là một việc dễ dàng. Có thể nói, lại là một cơ duyên, khi thông qua đơn vị thiết kế của dự án là Aedas, Wyndham đã tìm đến với PPC An Thịnh.